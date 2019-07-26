PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.77 artıda, dolar 5.64 lirada

Güne yüzde 0.22 artışla 102 bin 272 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 101 bin 546 puanı e en yüksek 103 bin 259 puanı gördükten sonra, gün sonuna doğru yüzde 0.77 artışla 102 bin 835 düzeyinde.

BİST Bankacılık Endeksi, güne 146 bin 735 puanda yatay başladıktan sonra en düşük 145 bin 951 puanı ve en yüksek 149 bin 954 puanı görerek, kapanışa doğru yüzde 1.21 artışla 148 bin 515 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 3.07 ve yüzde 5.22 düşüşle 15.47 ve yüzde 16.35 düzeyindeler.

Gün sonuna doğru:

dolar en düşük 5.6125 lira ve en yüksek 5.7083 lirayı gördükten sonra, 5.64 - 5.65 lira aralığında,

euro en düşük 6.2596 lira ve en yüksek 6.3692 lirayı gördükten sonra, 6.28 – 6.29 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.9840 lira ve en yüksek 7.1139 lirayı gördükten sonra 6.99 – 7.01 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA