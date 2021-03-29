PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.75 yükseldi, dolar 8.19 lirada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.75 yükseldi, dolar 8.19 lirada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.75 yükseldi, dolar 8.19 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,382 ve 1,398 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.75 artışla 1,392.57 puanda tamamladı.

Altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi
Altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,382 ve 1,398 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.75 artışla 1,392.57 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.37, BIST Mali Endeks yüzde 0.27, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.26 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 8.0015 lira ve en yüksek 8.2062 lirayı gördükten sonra, 8.19 – 8.20 lira aralığında,euro en düşük 9.4521 lira ve en yüksek 9.6754 lirayı gördükten sonra, 9.64– 9.65 lira aralığında,sterlin en düşük 11.0533 lira ve en yüksek 11.3480 lirayı gördükten sonra 11.29 – 11.30 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.17606 - 1.17941 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17668 düzeyindeydi.Bankacılık sektörünün Ocak-Şubat döneminde net karı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 39 düşüşle 9.2 milyar lira oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aylık verilerine göre krediler Şubat sonunda geçen yıl aynı dönemegöre yüzde 30 artışla 3.6 trilon liraya ulaştı. Şubat sonunda aktif büyüklüğü 6.1 trilyon lira olan bankacılık sektörünün mevduat büyüklüğü de mevduatları yüzde 28artarak 3.45 trilyon liraya ulaştı.Geçen sene Şubat ayında yüzde 5.2 olan takipteki alacak rasyosu ise bu sene aynı ay yüzde 4.02 olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörünün Şubat'ta sermaye yeterlilik rasyosu da yüzde 18.17 oldu. 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Ekim 2019-Şubat 2021 döneminde büyük ölçekli 173 firma ile 35 milyar lira tutarında yeniden yapılandırma anlaşması yapıldığını açıkladı. TBB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, küçük ölçekli 28 firma ile de 323 milyon TL yeniden yapılandırma yapıldığı belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ İhsan Yavuz Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Bahar Candan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Fatih Terim Hakan Kutlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.75 yükseldi, dolar 8.19 lirada - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 18:37:54. #1.15#
title