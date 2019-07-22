PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.75 düştü, dolar 5.68 lirada

– Güne yüzde 0.04 düşüşle 101 bin 812 puanda başlayan, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 100 bin 847 puanı ve en yüksek 102 bin 147 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.75 düşüşle 101 bin 88 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 144 bin 644 puanı ve en yüksek 147 bin 507 puanı gördükten sonra günü yüzde 0.95 düşüşle 145 bin 261 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.19 düşüşle yüzde 16.12 düzeyine gerilerkeni, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 17.68 düzeyinde sabit kaldı.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.6340 lira ve en yüksek 5.6943 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

euro en düşük 6.3239 lira ve en yüksek 6.3895 lirayı gördükten sonra, 6.38 – 6.39 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0530 lira ve en yüksek 7.1115 lirayı gördükten sonra 7.11 – 7.12 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA

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