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Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi

PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.74 düşüşle başladı, dolar 6.50 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIS100) güne yüzde 0.74 düşüşle 84 bin 940 puanda başlarken, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.08, BIST Mali Endeksi yüzde 0.63, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.60 düşüşle açıldı.

19.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:01
PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.74 düşüşle başladı, dolar 6.50 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIS100) güne yüzde 0.74 düşüşle 84 bin 940 puanda başlarken, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.08, BIST Mali Endeksi yüzde 0.63, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.60 düşüşle açıldı.

Küresel düzeyde merkez bankalarının aldıkları önlemlere karşın, yatırımcıların, yatırım araçlarından nakde geçiş furyası nedeniyle hemen tüm para birimlerinin karşısında değer kazanan dolar iç piyasada da 6.50 lirayı geçti.

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Salı günü son işlemde yüzde 12.78 düzeyindeydi. Gösterge 2 yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.25 oldu. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 530 puanı aştı. Borsa İstanbul'daki sert dalgalanmalar üzerine, Borsa İstanbul pay piyasasında aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldı. Açılış işlemlerde;dolar en düşük 6.4647 lira ve en yüksek 6.5107 lirayı gördükten sonra, 6.50 – 6.51 lira aralığında,euro en düşük 7.0471 lira ve en yüksek 7.1299 lirayı gördükten sonra, 7.11 – 7.12 lira aralığında,sterlin en düşük 7.4540 lira ve en yüksek 7.5607 lirayı gördükten sonra 7.55 – 7.56 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın, "Küresel durgunluk senaryoları…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Piyasalar 'küresel durgunluk' senaryosunu fiyatlamaya devam ediyor. Asya'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Amerika'ya tüm kuzey yarımküreye yayılmaya başlayan Korona virüsünün dünya ekonomisinde ani bir duruşa yol açacağı ve yeni bir küresel krizi tetikleyeceği fiyatlanıyor."Fed'in ve ECB'nin eşanlı olarak attığı faiz indirimi ve varlık alımı adımlarına rağmen piyasalardaki panik havası sakinleşmedi. "Trump yönetiminin 1 trilyon dolara ulaşan bir mali paket açıklaması da durumu değiştirmedi."Korona salgınına karşı pro-aktif bir tutum izlese de Türkiye bu satış dalgasından kaçamadı. "MSCI Türkiye sene başından beri yüzde 30 kayıpla dünya piyasalarına paralel bir seyir izledi. Büyük ticaret ortaklarımız Avrupa ve Orta Doğu'nun durgunluğa girmesinin kesinleştiği bir ortamdaTürkiye varlıklarının dünyadan pozitif ayrışması zor gözüküyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar liralık 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' Türkiye'nin küresel durgunluk senaryosunda pozitif ayrışmasını sağlayabilir mi? "Durgunluğa girilmesini engelleyemez, ama derinleşmesini ve finansal istikrarsızlığa dönüşmesinin önüne set çekeceğine inanıyoruz."Perakendeden turizme, demir-çelikten otomotive, tekstilden yiyecek-içeceğe kadar tüm sektörlere vergi avantajı ve kredi desteği (Kredi Garanti Fonu) sağlayan destek paketinin temel önceliği istihdamın korunması. "Atılan adımları durgunluğun kendi kendini besleyen olumsuz bir döngüye dönüşmemesi için gerekli bir ön şart olarak görüyoruz."'Ekonomik İstikrar Kalkanı' Türkiye'nin dünyadan pozitif ayrışmasını sağlar mı? Maalesef kısa vadede bir pozitif ayrışma öngörmüyoruz. "ABD ve Avrupa bizden daha büyük ve nakit bazlı destekler açıkladı ama satış dalgasını durduramadı. "ABD ve Asya piyasalarındaki satışlara paralel Borsa İstanbul'da yüzde 1-2 bandında satıcılı bir açılış öngörüyoruz. Kısa vadede dünya piyasalarına paralel bir seyir izlemeye devam edeceğiz."

 


Kaynak: DHA

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