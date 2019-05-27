PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.61 düştü, dolar 6.06 lirada

– Güne yüzde 0.5 artışla 86 bin 505 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 85 bin 553 puanı ve en yüksek 86 bin 945 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.61 düşüşle 85 bin 545 puanda tamamladı.

Güne yüzde 0.82 artışla 114 bin 319 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 111 bin 377 puanı ve en yüksek 115 bin 663 puanı gördükten sonra, gün sonunda yüzde 1.23 düşüşle 111 bin 992 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 19.66 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.78 artışla yüzde 25.94 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 6.0357 lira ve en yüksek 6.1083 lirayı gördükten sonra, 6.06 - 6.07 lira aralığında,

euro en düşük 6.7645 lira ve en yüksek 6.8510 lirayı gördükten sonra, 6.78 – 6.79 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6919 lira ve en yüksek 7.7762 lirayı gördükten sonra 7.69 – 7.70 lira aralığında işlem görüyor.



Kaynak: DHA

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