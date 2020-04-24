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Borsa İstanbul, Ekonomi, Haber

PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.60 yükseldi, dolar 6.98 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.28 artışla 98 bin 449 puanda başladığı haftanın son işlem gününde, 97 bin 929 puan ve 99 497 puan arasında hareket ettikten sonra yüzde 0.60 artışla 98 bin 758 puanda kapandı.

24.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:10
PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.60 yükseldi, dolar 6.98 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.28 artışla 98 bin 449 puanda başladığı haftanın son işlem gününde, 97 bin 929 puan ve 99 497 puan arasında hareket ettikten sonra yüzde 0.60 artışla 98 bin 758 puanda kapandı. Haftanın son işlem gününü BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.53, BIST Mali Endeks yüzde 0.87 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.09 artıda kapattı.

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 12.15 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise en son 610/630 düzeyindeydi.

DAHA Finansal Danışmanlık Araştırma'nın, "Tahvil faizleri iyimser seyrediyor" başlıklı değerlendirmesinde, "Gerek TCMB'nin faiz indirimi kararı gerekse BDDK'nın aktif rasyo uygulamasını hayata geçirmesinin ardından faizler kısa vadelerde çok daha belirgin olmak üzere getiri eğrisi boyunca aşağı yönlü bir eğilim sergiliyor. Bu noktada 2 ve 10 yıl vadeli faizler arasındaki makasın 300 baz puanı da aşarak belirgin şekilde açıldığını görüyoruz. Aşırı olarak değerlendirdiğimiz bu makas bir miktar daralma eğilimi gösterebilir. Zaman zaman değer kazanma eğilimi sergilese de TL'deki yüksek kırılganlığın tahvillerin cazibesini azalttığını söylemek mümkün. Diğer taraftan kısa vadede mevduat faizlerinde de aşağı yönlü eğilim izlenmesi şaşırtıcı olmayacaktır" denildi.Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını Çarşamba günü 100 baz puan indirimle yüzde 9.75'ten yüzde 8.75'e düşürdü.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9413 lira ve en yüksek 6.9921 lirayı gördükten sonra, 6.98 – 6.99 lira aralığında,euro en düşük 7.4741 lira ve en yüksek 7.5311 lirayı gördükten sonra, 7.52 – 7.53 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5691 lira ve en yüksek 8.6287 lirayı gördükten sonra 8.62 – 8.63 lira aralığında hareket ediyor.DAHA Finansal Danışmanlık Araştırma'ya göre, Merkez Bankası'nın çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinin ılımlı seyrettiğine vurgu yapmasının yanında Türk lirasında gözlenen değer kaybını küresel gelişmelere bağlaması ve emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün devamının enflasyon görünümünü olumlu etkilediğini belirtmesi koşulların lehte kalmaya devam etmesi durumunda faiz indirimlerinin sürebileceğini düşündürüyor:

"Bu kapsamda enflasyon tahmini üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğu değerlendirmesini yapan TCMB'nin gelecek hafta yayımlayacağı yılın ikinci enflasyon raporunda enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Bu durum daha fazla indirime kapı açabileceği için revizyonun büyüklüğünün TL'nin performansı açısından da önem taşıdığını düşünüyoruz."


Kaynak: DHA

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