Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.58 Arttı, Dolar 5.61 Lirada

– Güne yüzde 0.64 artışla 98 bin 963 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 97 bin 422 puanı ve en yüksek 99 bin 214 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 0.58 artışla 98 bin 907 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 130 bin 212 puanı ve en yüksek 135 bin 439 puanı gördükten sonra yüzde 1.91 artışla 134 bin 218 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.40 düşüşle yüzde 17.28 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi de yüzde 0.52 düşüşle yüzde 21.19 düzeyine geriledi.

Günün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.5741 lira ve en yüksek 5.6324 lirayı gördükten sonra, 5.61 - 5.62 lira aralığında,

euro en düşük 6.2637 lira ve en yüksek 6.3274 lirayı gördükten sonra, 6.31 – 6.32 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.2828 lira ve en yüksek 7.3872 lirayı gördükten sonra, 7.31 – 7.32 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA