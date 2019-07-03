PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.55 ekside, dolar 5.65 lirada

– Güne yüzde 0.25 artışla 100 bin 452 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 99 bin 460 puanı ve en yüksek 100 bin 501 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 0.5 kayıpla 99 bin 701 puana çekildi.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.57 artışla 145 bin 332 puanda başladıktan sonra, en düşük 143 bin 22 puanı ve en yüksek 145 bin 346 puanı gördü ve gün ortasında yüzde 0.55 düşüşle 143 bin 711 puana döndü.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 16.26 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.05 düşüşle yüzde 19.19 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerde:

dolar en düşük 5.6045 lira ve en yüksek 5.6654 lirayı gördükten sonra, 5.65 - 5.66 lira aralığında,

euro en düşük 6.3273 lira ve en yüksek 6.3965 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0464 lira ve en yüksek 7.1381 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Analiz'in "Yurtiçinde enflasyon datası ve global piyasalarda ABD verileri ön planda…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan Perakende Satışlar verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.6 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.0 arttı.

"İngiltere'de açıklanan İnşaat PMI verisi Haziran ayında beklentilerin aksine düştü ve 43.1 düzeyine geriledi.

"Euro Bölgesi'nde açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.6 arttı.

"FOMC üyesi Loretta Mester yaptığı değerlendirmede, faiz oranlarında bir indirimi desteklemek için hazır olmadığını çünkü Fed'in faiz oranında indirime gitmesinin enflasyona yönelik beklentileri yükseltebileceğine dair söylemleri destekleyebileceğine dair çalışmaların olduğunu, fakat bu etkinin nasıl gerçekleşeceğine dair netliğin olmadığını ifade etti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019 yılı Haziran Ayı Veri Bülteni verilerine göre, GTS sistemine göre, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 14.86 düşüş ile 11 milyar 597 milyon dolar ve ithalat yüzde 22.81 düşüş ile 15 milyar 86 milyon dolar oldu.

éİlgili dönemde Dış Ticaret Açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41.1 düşüş ile 3 milyar 489 milyon dolar oldu.

" ÖTS sistemine göre, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ithalat yüzde 14,21 düşüş ile 11 milyar 89 milyon dolar ve ithalat yüzde 22.68 düşüş ile 14 milyar 265 milyon dolar oldu. İlgili dönemde, Dış Ticaret Açığı bir önceki yılın eş dönemine göre yüzde 42.5 azalış ile 3 milyar 177 milyon dolara geriledi.

"Haftanın ikinci işlem gününde, kurun fiyatlamalarda 5.6291 – 5.6998 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.6560 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.47 yükseliş ile 100 bin 200 puanda tamamladı. Toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu."

Kaynak: DHA

- İstanbul