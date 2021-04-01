PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.55 artışla başladı, dolar 8.23 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.55 artışla 1,399.34 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.55 artışla 1,399.34 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.90, BIST Mali Endeks yüzde 0.55, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.46 artıdaydı.

Joe Biden yönetiminin art arda açıkladığı destek paketlerinin ve aşılama faaliyetlerindeki başarının, ABD ekonomisinin koronavirüsün etkilerinden daha hızlı toparlanacağına ilişkin yaygın beklentilere bağlı olarak, dolar diğer büyük para birimleri karşısında son birkaç ayın zirvesine yakın düzeylere yükseldi.

Ekonomik güven endeksi, Şubat ayındaki 95.8 düzeyinden, Mart ayında yüzde 3.3 artarak 98.9 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2105 lira ve en yüksek 8.2878 lirayı gördükten sonra, 8.23 – 8.24 lira aralığında,euro en düşük 9.6402 lira ve en yüksek 9.7559 lirayı gördükten sonra, 9.67 – 9.68 lira aralığında,sterlin en düşük 11.3368 lira ve en yüksek 11.4582 lirayı gördükten sonra 11.34 – 11.35 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.17127 - 1.17335 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17215 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının dün karışık bir seyir izlediğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Makroekonomik veri akışı beklentilerden zayıf gelirken, politika yapıcılardan gelen açıklamalar riskli varlıklarda ayrışan bir performansa yol açtı. ABD'de Şubat ayı bekleyen konut satışları ve Mart ayı ADP özel sektör istihdamı tahminlerin altında kaldı. Euro Bölgesi'nde ise Mart ayı öncü enflasyonu ve Almanya istihdamı beklentilerden zayıf geldi. "ABD Başkanı Joe Biden'ın 2.25 trilyon dolar büyüklüğündeki alt yapı yatırımlarına odaklanacak mali paketi bazı finansal varlıkları destekledi. Detayları henüz netleşmemekle birlikte paket ulaşım, temiz su ve hızlı internet gibi altyapı alanları, imalat sektörü ve yaşlıların bakımına ilişkin yatırımları içerirken, paketin tamamının vergi artışları ile finanse edileceği duyuruldu. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise Finansal İstikrar Komitesi toplantısında finansal sistemdeki kırılganlıkları gidermek için daha fazlasının yapılması gerektiğini söylerken, iklim değişikliğinin çevre için varoluşsal bir tehdit olduğunu ve ülkenin finansal istikrarı için çok büyük bir risk oluşturduğunu kaydetti. "Bu haber akışı altında dün gelişmekte olan ekonomilerin hisse senetleri gösterge endeksi hafif gerilerken, dünya geneli için olan endekste yüzde 0.2'lik sınırlı artış yaşandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi günü 2.0 baz puan yükselişle yüzde 1.75'te tamamlarken, dolarda güçlenme bir miktar hız kesti. Altın fiyatları Biden'ın paketine yönelik açıklama ile yükselirken, ham petrol fiyatları geriledi."Türk finansal varlıklar dün hafif toparlandı. Şubat ayı dış ticaret verilerinin detayları iç talepte yavaşlamanın çok sert olmadığını teyit ederken, Hazine yılın ikinci çeyreğine ilişkin yoğun iç borçlanma programı ve 2020 sonu itibarıyla borç istatistiklerini yayınladı. "Bu haber akışı ve küresel arka plan ile dün hisse senetleri gösterge endeksleri günü sınırlı düşüşlerle tamamlasa da TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 1.0 değer kazandı. Ülke risk primi ve uzun vadeli tahvil faizleri ise bir miktar geriledi."Yeni güne ise küresel piyasal ar dünden kalan eğilimlerle başl angıç yaptı. Bu sabah Çin'de açıklanan Mart ayı Caixin imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) sonuçları beklentilerin altında kalırken, Japonya'daki veriler beklentilerin üzerinde geldi. "Dünyada günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberler e ek olarak pek çok ekonomide Mart ayı imalat sanayi PMI verileri takip edilecek. Yurtiçinde TCMB'nin yatırımcı toplantısından yansımalar izlenecekken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin ve ekonomi dışı gelişmelere y önelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı