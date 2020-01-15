PİYASALAR-BİST100 yüzde 0.54 ekside, dolar 5.89 lirada

15.01.2020 12:47 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:47

ABD-Çin ticaret anlaşması öncesi Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortasında yüzde 0.54 düşüşle 120 bin 763 puanda, dolar 5.89 lirada hareket ediyor.

ABD ve Çin'in imzalaması beklenen ticaret anlaşması öncesi güne yüzde 0.16 düşüşle 121 bin 232 puanda başlayan BİST100, en düşük 120 bin 442 puanı ve en yüksek 121 bin 804 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 0.54 düşüşle 120 bin 763 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi de, güne yüzde 0.70 düşüşle başladıktan sonra 175 bin 308 puanda açıldıktan sonra en düşük 173 bin 878 puanı ve en yüksek 176 bin 788 puanı gördü, gün ortasında ise yüzde 0.68 düşüşle 174 bin 648 puanda seyrediyor.Tahvil bono piyasasında da 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi yüzde 0.45 düşüşle yüzde 11.09'a gerilerken, iki yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi ise değişmeyerek yüzde 10.55 düzeyinde.Gün ortası işlemlerinde;dolar en düşük 5.8763 lira ve en yüksek 5.9002 lirayı gördükten sonra 5.89.590 lira aralığında,euro en düşük 6.5414 lira ve en yüksek 5.5650 lirayı gördükten sonra 6.56-6.57 lira aralığında,sterlin de en düşük 7.6559 lira ve en yüksek 7.6810 lirayı gördükten sonra 7.66-7.67 lira aralığında işlem görüyor.Türkiye genelinde 2019 yılında konut satışları yüzde 1.9 azalarak 1 milyon 349 bin adete gerilerken, aynı dönemde ipotekli konut satışları yüzde 20.1 artışla 333 bin adete yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında ipotekli satışların payı yüzde 24.7 düzeyine çıktı. Türkiye'de 2019 yılında ilk el konut satışı 512 bin, ikinci el konut satışı ise 837 bin adet olarak gerçekleşti ve böylece ilk el konut satış oranı yüzde 37.9, ikinci el konut satış oranı yüzde 62.1 oldu.

Kaynak: DHA