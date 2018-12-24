Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.53 Artışla 92 Bin 344 Puanda

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.3 artışla 92 bin 138 puandan başladıktan sonra öğleden önce yüzde 0.53 artışla 92 bin 344 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi'nin artış hızı erken işlemlere göre düşerek yüzde 0.30'a geriledi ve 118 bin 432 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.74 ve yüzde 20.87 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2845 lirayı ve en yüksek 5.3262 lirayı gördükten sonra 5.29 – 5.30 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0245 lirayı ve en yüksek 6.0736 lirayı görükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7035 lirayı ve en yüksek 6.7587 lirayı gördükten sonra 6.71 – 6.72 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul

Kaynak: DHA