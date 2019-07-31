PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.5 ekside, dolar 5.55 lirada

– Güne yüzde 0.36 artışla 103 bin 58 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 101 bin 540 puanı ve en yüksek 103 bin 66 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 0.5 düşüşle 102 bin 172 puana geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi, güne 1.59 düşüşle 147 bin 300 puanda başladıktan sonra en düşük, 145 bin 892 puanı ve en yüksek 148 bin 569 puanı gördükten sonra gün sonu işlemlerinde yüzde 0.18 artışla 147 bin 572 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.77 düşüşle yüzde 15.4'e ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bileşik faizi yüzde 0.31 düşüşleyüzde 15.98 düzeyindeler.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.5101 lira ve en yüksek 5.5644 lirayı gördükten sonra, 5.55 - 5.56 lira aralığında,

euro en düşük 6.1537 lira ve en yüksek 6.2095 lirayı gördükten sonra, 6.18 – 6.19 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.7130 lira ve en yüksek 7.7999 lirayı gördükten sonra 6.79 – 6.80 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA

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