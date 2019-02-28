Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.5 Artda, Dolar 5.32 Lirada

– Güne yüzde 0.1 artışla 104 bin 247 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşüşk 104 bin 120 puanı ve en yüksek 104 bin 778 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerde yüzde 0.5 artışla 104 bin 664 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, gün için en düşük 135 bin 186 puanı ve en yüksek 176 bin 774 puanı gördükten sonra, yüzde 0.84 artışla 136 bin 759 düzeyine yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.11 artışla yüzde 14.63'e ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge yüzde 0.33 ve yüzde 18.03 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

dolar en düşük 5.3082 lirayı ve en yüksek 5.3317 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira aralığında,

euro en düşük 6.0361 lirayı ve en yüksek 6.0778 lirayı gördükten sonra 6.07 – 6.08 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0709 lirayı ve en yüksek 7.1057 lirayı gördükten sonra 7.10 – 7.11 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım'ın "Şubat'a teşekkürlerle" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"BIST 100 endeksi, dün yüzde 0.9 düşüşle 104 bin141 seviyesinden kapanınca dokuz günlük yükseliş rallisine ara vermiş oldu. BIST 100 Şubatın son günü itibariyle aylık yüzde 0.1 getiri sağlarken sanayi endeksi yüzde 3.9 arttı. Düşen endekslerde bankalar yüzde 1.8, hizmet yüzde 3.0 kayıpta.

"Dolar endeksi dün yüzde 0.1 değer kaybetti. Pakistan'ın Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü açıklamasıyla artan gerilim Hint ve Pakistan rupilerine birşey yapmazken çoğu gelişen piyasa para birimini etkiledi. Haber ile Hint Rupisi dolara karşı değer kaybetti ama cücük kadar: 71.0 seviyesinde olan parite 71.5'e kadar çıktıktan sonra geri döndü ve sonra 71.2 seviyesinde kaldı. Çünkü Hindistan, Pakistan'ın boş bir alanını bombalamıştı, Pakistan da karşı bir tokat attı. Hindistan'ın buna karşılık vermesi söz konusu olamaz çünkü mütakabiliyet sağlandı.Hatta bu sabah asya düşerken hint borsası yüzde 0.2 artış yaşadı. Dün dolara karşı; G. Afrika Randı yüzde 0.7 değer kaybıyla başı çekerken Şili pesosu yüzde 0.5, ruble ve lira yüzde 0.3 değer kaybı yaşadı. Gelişmiş ülke paralarında ise İngiliz Sterlini açık ara farkla en güzel günlerini yaşıyor.

"Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ne yaptığı sunumun ikinci günkü konuşmasında, 'Bilanço ile ilgili bir duyuruyu çok yakında yapacağız' dedi. ABD'deki büyük noel sonrası rallide de dün hafif satışlar vardı." - İstanbul

Kaynak: DHA