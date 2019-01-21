Piyasalar- Bist100 Yüzde 0.49 Düşüşle 97 Bin Puanda, Dövizler Yatay

–Güne yüzde 0.18 artışla 98 bin 627 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 97 bin 635 puanı ve en yüksek 99 bin 829 puanı gördükten sonra, yüzde 0.49 düşüşle 97 bin 972 puana çekildi.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 1.82 düşüşle 129 bin 875 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.68 düşüşle yüzde 15.95'e ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.82 düşüşle yüzde 18.04'e geriledi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.3216 lirayı ve en yüksek 5.3501 lirayı gördükten sonra 5.33 – 5.34 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0514 lirayı ve en yüksek 6.0940 lirayı gördükten sonra 6.06 – 6.08 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8491 lirayı ve en yüksek 6.8879 lirayı gördükten sonra 6.87 – 6.88 lira aralığında hareket ediyor. - İstanbul

Kaynak: DHA