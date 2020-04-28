PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.45 artışla başladı, dolar 6.99 lirada Küresel piyasalarda oluşan olumlu havanın da etkisiyle Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın ikinci gününe de artışla başladı.

Küresel piyasalarda oluşan olumlu havanın da etkisiyle Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın ikinci gününe de artışla başladı. BIST100 yeni güne yüzde 0.45 artışla 101 bin 722 puanda başlarken, ilk işlemlerde BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.67, BIST Mali Endeks yüzde 0.54 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.53 artıdaydı.

Haftanın ilk işlem gününde küresel hisse senedi piyasalarına yükseliş hakimdi. Almanya'da Deutsche Bank'ın beklenenden olumlu bilanço açıklaması finans sektörünü desteklerken, Avrupa'da virüsün etkisini azaltması hisse senedi piyasasında olumlu etki yarattı. Ekonomilerin normalleşme sürecine yönelik adımları da endeksleri desteklerken, Japonya Merkez Bankası gerektiği kadar tahvil alımı yapacağını belirtti. S&P 500 endeksinde yer alan 169 şirket ise bilanço açıklamasını bu hafta gerçekleştirecek.

Çin'de bugün açıklanan veriye göre sanayi karları Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34.9 geriledi. ABD ve Avrupa bölgesinde bugün açıklanan önemli bir veri ise bulunmuyor. Yarın Japonya'da Mart ayı işsizlik oranı açıklanacak. Fransa'da Nisan ayı tüketici güven endeksi takip edilecek. ABD'de ise Mart ayı ticaret dengesi ve toptan satış stokları ile Nisan ayı tüketici güveni ve Richmond FED imalat endeksi günün önemli verileri olarak öne çıkıyor.Birçok ülkede ekonominin açılmasına ilişkin adımların küresel piyasalarda yarattığı iyimser havayı, Covid-19 aşısının henüz geliştirilmemiş olması gölgeliyor. İç piyasada ise, Borsa İstanbul Endeksi'nin (BIST100) haftanın ilk günü 101 bin puanı aşmasına karşın, dövizler yüksek düzeylerde tutunuyor.Covid-19 pandemisine ilişkin kaygıların azalmasıyla, küresel borsalar yeni haftaya yükselişle başladı. Birçok ülkede, ekonominin yeniden açılmasına ilişkin öngörülerin erken tarihlere çekilmesine ilişkin haber ler piyasaları yukarıya taşıyan etkenler oldu.Hazine bugün 2 yıl vadeli gösterge tahvilinin yanı sıra 6 ay vadeli ve TÜFE'ye endeksli 2023 vadeli 2 kira sertifikası ihraç edecek.Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 11.84 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise en son 590/605 düzeyindeydi.Piyasalarda gözler bu hafta, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yapacakları toplantılara ve açıklanacak yeni önlem paketlerine çevrilmiş durumda. Fed'in bu haftaki toplantısı Çarşamba günü sona erecek, ECB'nin toplantısı Perşembe günü yapılacak.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9799 lira ve en yüksek 6.9954 lirayı gördükten sonra, 6.99 – 7.00 lira aralığında,euro en düşük 7.5499 lira ve en yüksek 7.5755 lirayı gördükten sonra, 7.56 – 7.57 lira aralığında,sterlin en düşük 8.6739 lira ve en yüksek 8.6892 lirayı gördükten sonra 8.68 – 8.69 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın, "Pandemi döneminde şirket birleşmesi..." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Ekonominin açılacağı beklentisi ile haftaya güçlü başlangıç yapan dünya borsaları (yüzde 1,5-yüzde 2,0) Salı sabahı sakin bir seyir izliyor. ABD vadelileri ve Asya borsalarında dünkü yükseliş sonrasında sınırlı kar satışı görülüyor. Doların küresel olarak güçlenmesiyle 100 seviyesinin üzerine çıkan DXY endeksi risk iştahındaki güçlenmeye karşı bir uyarı olarak ben buradayım diyor."Yüksek betalı Türkiye hisseleri küresel alım dalgasında gelişmekte olan ülkelere göre daha güçlü bir seyir izliyor. MSCI Türkiye yüzde 2,1 artışla MSCI Avrupa Gelişmekte Olan Ülkelerin (yüzde 0,3) çok üzerinde bir getiri sağladı. Küresel risk iştahındaki toparlanmanın yanı sıra Merkez Bankası'nın G20 ülkeleriyle swap anlaşması yapmak üzere görüştüğü spekülasyonu borsadaki yükselişi destekledi. "Ancak söz konusu beklentiyi döviz ve CDS fiyatlamaları teyit etmiyor."Haftaya güçlü başlayan Borsa İstanbul'da bu sabah hafif pozitif yatay bir açılış bekliyoruz. Yükseliş sonrası kritik seviyelere gelen Borsa İstanbul için destek olarak 99.000 direnç olarak 102.500 seviyeleri öne çıkıyor. Bugün Akbank, Tcell ve Bizim, Çarşamba Garanti, Perşembe günü YKB öne çıkan ilk çeyrek şirket karları.

"Günün önemli haberi Şişecam'ın birleşme süreci için SPK'ya resmen başvurması ve değişim oranlarını açıklaması. Açıklanan oranlara göre gerek birleşme (yüzde 19) gerekse ayrılma hakkı (yüzde 16) için Anadolu Cam artış potansiyeliyle öne çıkıyor. Şişecam açıklaması pandemi döneminde şirket birleşmesi olabileceğini göstererek bizlere moral veriyor."

Kaynak: DHA