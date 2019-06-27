PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.45 artışla başladı, dolar 5.77 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.45 artışla 95 bin 256 puanda başladı. Endeks, Çarşamba gününü yüzde 0.62 düşüşle 94 bin 831 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.64 artışla 133 bin 575 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.4 ve yüzde 19.52 düzeyindeler.

San Francisco Merkez Bankası (Fed) Başkan Mary Daly, Fed'in zayıf enflasyon baskıları ve ABD ticaret politikasına ilişkin belirsizlik karşısında ekonomiye daha fazla teşvik sağlamayı isteyebileceğini söyledi.

New York'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Daly, önümüzdeki birkaç haftanın Fed'in ekonomide bir daralmayı engellemek için sigorta niteliğinde bir faiz indirimine ihtiyacı olup olmadığının daha fazla netlik kazanması açısından çok önemli olacağını vurguladı.

Enflasyondaki "ısrarcı aşağı yönlü" sinyallerin endişe yaratabileceğini ve politika yapıcıların daha fazla adım atmalarını gerektirebileceğini ifade eden Daly, "Enflasyonu hedefe geri çıkarmak için çaba gösterilmesi uygun olabilir" diye konuştu.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7680 lira ve en yüksek 5.7865 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında,

euro en düşük 6.5616 lira ve en yüksek 6.5841 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3272 lira ve en yüksek 7.3515 lirayı gördükten sonra 7.34 – 7.35 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Global piyasalarda gözler ABD büyüme verisinde…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan GFK Tüketici Güven Endeksi verisi Temmuz ayında piyasa beklentisi altında 9.8 düzeyinde gerçekleşti. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney yaptığı değerlendirmede, BoE'nin tahminlerinin anlaşmasız Brexit riskini içermediğine değinirken, anlaşmasız Brexit ihtimalinin piyasa faizi tahminlerini aşağı yönlü oluşmasına neden olduğunu ifade etti. Başkan, anlaşmasız Brexit durumunda sıkılaştırmaktan çok ekonomiye daha fazla teşvik sağlanması gerektiğini belirtirken, global ticarette artan gerilimin gelişmiş ülke şirketleri güvenine zarar vermeye başladığını belirtti. ABD'de açıklanan Dayanıklı Mal Siparişleri verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1.3 düştü. ABD'de açıklanan Mal Ticaret Dengesi verisi Mayıs ayında 74.55 milyar dolar açık verdi. ABD'de açıklanan Toptan Satış Envanterleri verisinde Mayıs ayında bir önceki aya göre beklentilerin altında yüzde 0.4 arttı. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde,kurun fiyatlamalarda dün, 5.7525 – 5ç8142 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.7675 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.62 düşüş ile 94 bin 831 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.5 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 23.85 seviyeleri civarında gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 19.52 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.06 düşüş ile yüzde 16.39 seviyeleri civarında günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 414.39 seviyeleri civarında olduğu izleniyor."

Kaynak: DHA

- İstanbul