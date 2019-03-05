Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.44 Düştü, Dolar 5.38 Lirada

– Güne yüzde 0.25 düşüşle 103 bin 933 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 103 bin 459 puanı ve en yüksek 104 bin 832 puanı gördükten sonra, yüzde 0.44 düşüşle 103 bin 730 puandan kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 137 bin 966 puanı ve en yüksek 140 bin 81 puanı gördükten sonra yüzde 0.79 düşüşle 137 bin 506 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişim göstermeyerek yüzde 15.28 düzeyinde kalırken, ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.11 düşüşle yüzde 18.62 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde,

dolar en düşük 5.3648 lira ve en yüksek 5.3976 lirayı gördükten sonra, 5.38 – 5.39 lira aralığında,

euro en düşük 6.0796 lira ve en yüksek 6.1241 lirayı gördükten sonra, 6.09 – 6.10 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0586 lira ve en yüksek 7.1162 lirayı gördükten sonra 7.08 – 7.09 lira aralığında işlem görüyordu. - İstanbul

Kaynak: DHA