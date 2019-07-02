PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.44 artıda, dolar 5.68 lirada

– Güne yüzde 0.08 artışla 99 bin 817 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 99 bin 179 puanı ve en yüksek 100 bin 255 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.44 artışla 100 bin 174 puana çıktı. BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.12 düşüşle 143 bin 943 puanda başladıktan sonra, en düşük 142 bin 469 puanı ve gün orasında yüzde 1.29 artışla gün içi en yüksek düzeyi olan 145 bin 982 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.28 artışla yüzde 16.56 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 19.36 düzeyinde sabit kaldı.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.6390 lira ve en yüksek 5.7007 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

euro en düşük 6.3686 lira ve en yüksek 6.4441 lirayı gördükten sonra, 6.42 – 6.43 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1362 lira ve en yüksek 7.2043 lirayı gördükten sonra 7.17 – 7.18 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "TL varlıklar haftanın ilk işlem gününde pozitif ayrıştı…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya'da açıklanan İmalat PMI verisi Haziran ayında piyasa beklentisi hafif altında 49.3 düzeyinde gerçekleşti.

"Çin'de açıklanan Caixin İmalat PMI verisi Haziran ayında 49.4 düzeyine geriledi.

"Almanya'da açıklanan İmalat PMI verisi Haziran ayında piyasa beklentisi altında 45 düzeyinde gerçekleşti. Almanya'da açıklanan İşsizlik Oranı verisi Haziran ayında beklentilere paralel yüzde 5.0 düzeyinde gerçekleşti.

"Euro Bölgesi'nde açıklanan İmalat PMI verisi Haziran ayında bir önceki aya göre 0.2 puan düşüş ile 47.6 düzeyine geriledi. Euro Bölgesi'nde açıklanan İşsizlik Oranı verisi Mayıs ayında piyasa beklentisi hafif altında yüzde 7.5 düzeyinde gerçekleşti.

"İngiltere'de açıklanan İmalat PMI verisi Haziran ayında sert düşüş ile 48 düzeyine geriledi.

"ABD'de açıklanan İmalat PMI verisi Haziran ayında piyasa beklentisi üzerinde 50.6 değerinde gerçekleşti. ABD'de açıklanan ISM İmalat PMI verisi Haziran ayında 51 olan piyasa beklentisi üzerinde 51.7 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit'ten elde edilen PMI anket verilerine göre, Türkiye İmalat PMI verisi Haziran ayında 47.9 olarak gerçekleşirken, açıklanan veri son 11 ayın en yüksek verisi olarak kaydedildi.

"Haftanın ilk işlem gününde, kurun fiyatlamalarda 5.6246 – 5.7473 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.6456 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü.

"BİST-100 Endeksi günü yüzde 3.37 yükseliş ile 99 bin 735 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8.7 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 23.84 seviyeleri civarında gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 1.63 düşüş ile yüzde 19.36 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 2.27 düşüş ile yüzde 16.35 düzeyinde günü tamamladı."

Kaynak: DHA

- İstanbul