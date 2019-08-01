PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.41 ekside, dolar 5.58 lirada

– Güne yüzde 0.73 düşüşle 101 bin 342 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 101 bin 93 puanı ve en yüksek 101 bin 873 puanı gördükten sonra gün ortasında yüzde 0.4 düşüşle 101 bin 682 puana geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi, güne 1.1 düşüşle 145 bin 681 puanda başladıktan sonra en düşük 145 bin 236 puanı ve en yüksek 147 bin 208 puanı gördü ve gün ortası işlemlerinde yüzde 0.79 kayıpla 146 bin 142 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.47 ve yüzde 15.98 düzeylerinde sabit kaldı.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.5595 lira ve en yüksek 5.6139 lirayı gördükten sonra, 5.58 - 5.59 lira aralığında,

euro en düşük 6.1526 lira ve en yüksek 6.2016 lirayı gördükten sonra, 6.18 – 6.19 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.7528 lira ve en yüksek 7.8092 lirayı gördükten sonra 6.77 – 6.78 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Global piyasalarda PMI verileri ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ön planda…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin'de açıklanan İmalat PMI verisi piyasa beklentisi hafif üzerinde 49.7 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde açıklanan öncü TÜFE verisi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre piyasa beklentisine paralel yüzde 1.1 arttı. Euro Bölgesi'nde açıklanan öncü GSYH verisine göre, 2019 yılı 2.çeyreğine Euro Bölgesi ekonomisi piyasa beklentisine paralel bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.1 büyüdü. ABD'de açıklanan ADP verisi Temmuz ayında piyasa beklentisi hafif üzerinde 156 bin kişi olarak gerçekleşti. Fed'in 30-31 Temmuz tarihleri arasından gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Toplantı sonrası yayımlanan karar metninde bankanın politika faiz aralığında 25 baz puan indirime gittiği ve faiz koridorunu yüzde 2.0-2.25 aralığına çektiği görüldü. Banka, bilanço normalleşme sürecine 1 Ağustos itibari ile son verileceğini açıkladı. Fed Başkanı Powell yaptığı değerlendirmede, ABD ekonomisi için görünümün destekleyici olmaya devam ettiğine değinirken, faiz indiriminin aşağı yönlü risklere karşı sigorta olmasını beklediklerini ifade etti. Başkan yapılan faiz indiriminin genişleme döngüsü başlangıcı olmadığını fakat bankanın faiz indirimlerine devam edebileceğini belirtti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri Haziran 2019 verilerine göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.3 azalarak 11 milyar 82 milyon dolar, ithalat yüzde 22.7 azalarak 14 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 42,5 azalarak 3 milyar 177 milyon dolara geriledi. TCMB tarafından yayımlanan 2019 yılı üçüncü Enflasyon Raporuna göre, banka 2019 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 16'dan yüzde 15'e aşağı yönlü revize edilirken 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 11 olarak sabit bırakıldı. Banka 2019 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14.6'dan yüzde 13.9'a aşağı yönlü revize ederken 2020 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8.2 olarak korudu. Kur dün, fiyatlamalarda 5.5139-5.6185 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.5817 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.59 düşüş ile 102 bin 82 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.7 milyar lira oldu.

Kaynak: DHA

- İstanbul