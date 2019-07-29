PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.38 artıda, dolar 5.60 lirada

Güne yüzde 0.3 artışla 103 bin 146 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 102 bin 524 puanı ve en yüksek 103 bin 526 puanı gördükten sonra kapanışa doğru yüzde 0.38 artışla 103 bin 228 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 148 bin 191 ve en yüksek 150 bin 747 puanı gördükten sonra gün ortasında yüzde 0.49 artışla 149 bin 451 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.39 düşüşle yüzde 15.41'e ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.53 düşüşle yüzde 16.10 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.6001 lira ve en yüksek 5.6709 lirayı gördükten sonra, 5.60 - 5.61 lira aralığında,

euro en düşük 6.2369 lira ve en yüksek 6.3149 lirayı gördükten sonra, 6.23 – 6.24 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.8655 lira ve en yüksek 7.0285 lirayı gördükten sonra 6.86 – 6.87 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA