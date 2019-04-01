Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.34 Yükseldi, Dolar 5.48 Lirada

– Güne yüzde 0.13 artışla 39 bin 908 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 91 bin 865 puanı ve en yüksek 95 bin 118 puanı gördükten sonra, yüzde 0.34 artışla 94 bin 101 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 123 bin 167 puanı ve en yüksek 127 bin 708 puanı gördükten sonra yüzde 1.57 düşüşle 125 bin 277 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.4 düşüşle yüzde 17.49 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge yüzde 0.52 düşüşle yüzde 21.08 düzeyine geriledi.

Günün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.4780 lira ve en yüksek 5.7016 lirayı gördükten sonra, 5.48 - 5.49 lira aralığında,

euro en düşük 6.1677 lira ve en yüksek 6.4214 lirayı gördükten sonra, 6.16 – 6.17 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.2202 lira ve en yüksek 7.4635 lirayı gördükten sonra 7.21 – 7.22 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA