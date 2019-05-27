PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.32 artıda, dolar 6.05 lirada

– Güne yüzde 0.5 artışla 86 bin 505 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 86 bin 240 puanı ve en yüksek 86 945 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.32 artışla 86 bin 352 puanda.

Güne yüzde 0.82 artışla 114 bin 319 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 113 bin 769 puanı ve en yüksek 115 bin 663 puanı gördükten sonra, yüzde 0.53 artışla 113 bin 993 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 19.66 ve yüzde 25.74 düzeylerinde sabit kaldı.

Merkez Bankası, yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4.2 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir."

Gün ortası işlemlerde:

dolar en düşük 6.0357 lira ve en yüksek 6.1083 lirayı gördükten sonra, 6.05 - 6.06 lira aralığında,

euro en düşük 6.7645 lira ve en yüksek 6.8510 lirayı gördükten sonra, 6.78 – 6.79 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6920 lira ve en yüksek 7.7762 lirayı gördükten sonra 7.70 – 7.71 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Haftaya zayıf veri akışı ile başlıyoruz" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya'da açıklanan Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi verisi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.9 arttı.

"Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan yaptığı değerlendirmede, Çin yönetiminin ABD ile artan ticaret gerilimine rağmen yüksek ekonomik büyüme hedeflediğini ifade ederken, bu bağlamda Çin'in para biriminin değerini düşürebileceğini öngördüğünü ifade etti. Başkan, ABD ile Çin arasında yaşanan gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiğine değinirken, ticaret geriliminin ABD ekonomisi üzerinde ivme kaybetme riskini taşımaya devam ettiğini ifade ederken Fed'in faiz patikasının hangi yöne evrileceği konusunda kararsız olduğunu belirtti.

"İngiltere Başbakanı Theresa May yaptığı açıklamalarda, 07 Haziran tarihinde istifa edeceğini açıkladı. İngiltere'de açıklanan Perakende Satışlar verisi Nisan ayında bir önceki aya göre değişim göstermezken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.2 arttı.

"ABD'de açıklanan Dayanıklı Mal Siparişleri verisi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2.1 düştü.

"ABD borsaları Cuma gününü, Trump'ın ticaret savaşında bir çözüm oluşabileceğine dair ifadelerinden destek bularak geçen Cuma gününü alıcılı kapattı. SP500 haftayı yüzde 0.14, Dow30 yüzde 0.37 ve Nasdaq yüzde 0.11 yükselişle tamamladı.

"Avrupa bölgesinde ise gerçekleşen AP seçimlerinde henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre kıta çapında merkez sağ ve merkez sol partiler en büyük kayıpları yaşayan partiler oldu. Liberaller, yeşiller ve aşırı sağcılar ise sandalye sayılarını artırdı. Seçime katılım yüzde 50.95 ile son 1994'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı. Parlamentoda sandalyesini en fazla artıran grup ise Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) oldu. AB'den ayrılma sürecini (Brexit) tamamlayamadığı için AP seçimlerine katılmak zorunda kalan İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi büyük kayıplar yaşadı. İlk iki sırayı ise yeni kurulan ve ilk defa seçime giren Brexit Partisi ile Liberal Demokratlar aldı. Bu iki parti sırasıyla yüzde 31.7 ve yüzde 20.7 oy aldı.

"Bu hafta yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yoğun bir veri akışı bulunmuyor. Türkiye'de Cuma günü açıklanacak ilk çeyrek büyüme verisi piyasanın yakın takibinde olacak. Ekonomi 2018 yılının tamamında yüzde 2.6 büyümüş, 2018'in 4. çeyreğinde yüzde 3.0 daralmıştı. Bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 2.8 daralma bekleniyor.

"Bugün, ABD'de Anma Günü ve İngiltere'de Banka Bahar Tatili nedeniyle piyasalar kapalı olacak."

Kaynak: DHA

- İstanbul