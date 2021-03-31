PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.29 düştü, dolar 8.25 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,390 ve 1,403 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.29 düşüşle 1,391.73 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,390 ve 1,403 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.29 düşüşle 1,391.73 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.41 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.21 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.24 eksideydi.

Küresel düzeyde aşılamalardaki hızlanma ve ABD'de yürürlüğe giren 1.9 trilyon dolarlık finansal canlandırma paketinin etkisiyle büyüyen enflasyon kaygılarına bağlı olarak ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesi, doları destekliyor.

Ekonomik güven endeksi, Şubat ayındaki 95.8 düzeyinden, Mart ayında yüzde 3.3 artarak 98.9 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.Buna göre, Mart'ta aylık bazda; tüketici güven endeksi yüzde 2.5 artarak 86.7'ye, reel kesim güven endeksi yüzde 1.4 artarak 110.2'ye, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5.1 artarak 105.5'e, perakende sektörü güven endeksi yüzde 0.2 artarak 109.2'ye yükseldi. Bu dönemde inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4.0 azalarak 79.8'e geriledi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2198 lira ve en yüksek 8.3986 lirayı gördükten sonra, 8.25 – 8.26 lira aralığında,euro en düşük 9.6805 lira ve en yüksek 9.9109 lirayı gördükten sonra, 9.70 – 9.71 lira aralığında,sterlin en düşük 11.3814 lira ve en yüksek 11.6148 lirayı gördükten sonra 11.40 – 11.41 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.17039 - 1.17598 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17377 düzeyindeydi.Şubat ayında 943 firma ve kuruluşun toplam 15.56 milyar lira yatırım bedelli yeni ve tevsi yatırımları, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren teşvik belgesine bağlanırken, 44 firmanın toplam 902.81 milyon lira yatırım bedelli ve 1,447 kişilik istihdam kapasiteli teşvik belgesi ise iptal edildi.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Şubat ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 15.56 milyar lira, bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı 938 milyon dolar olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında öngörülen istihdam da aylık bazda 751 kişi artarak 26,886 kişi olarak öngörüldü.Şubat ayı teşvik belgeleri listesinde en yüksek yatırım bedeline sahip projeler arasında madencilik, inşaat malzemeleri, liman hizmetleri ve gıda alanındaki yatırımlar yer alıyor.Aynı gazetede yayımlanan Şubat'ta tamamlama vizeleri yapılan yatırım teşvik belgeleri listesine göre, bu ayda tamamlama vizesi alan 229 kurum, kuruluş ve firmanın sabit yatırım tutarı 2.1 milyar lira, bu kapsamda ithal edilen makine ve teçhizat tutarı 125 milyon dolar, istihdam ise 10,577 kişi olarak gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı