HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.28 artışla başladı, dolar 6.97 lirada - Ekonomi
Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Haber

PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.28 artışla başladı, dolar 6.97 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.28 artışla 98 bin 449 puanda başlarken, ilk işlemlerde BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.47, BIST Mali Endeks yüzde 0.12 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.57 artıdaydı.

24.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:58
PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.28 artışla başladı, dolar 6.97 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.28 artışla 98 bin 449 puanda başlarken, ilk işlemlerde BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.47, BIST Mali Endeks yüzde 0.12 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.57 artıdaydı.

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 12.67 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise en son 620/645 düzeyindeydi.

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi son işlemlerde 7.0 lirayı gören dolar, yeni güne de bu düzeylere yakın başladı.Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirimle yüzde 9.75'ten yüzde 8.75'e düşürdü.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9413 lira ve en yüksek 6.9921 lirayı gördükten sonra, 6.97 – 6.98 lira aralığında,euro en düşük 7.4769 lira ve en yüksek 7.5254 lirayı gördükten sonra, 7.50 – 7.51 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5743 lira ve en yüksek 8.6287 lirayı gördükten sonra 8.60 – 8.61 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın, "Korona ilacı hayal kırıklığı yarattı" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Virüse karşı ümit bağlanan remdesivir ilacı klinik testi geçemeyince dünya piyasalarındaki iyimserlik yerini satışa bıraktı. Günün yükseleni dipten sert bir şekilde geri gelen petrol."Wall Street'teki gerileme ile birlikte Latin Amerika borsalarında görülen satış dalgası gelişmekte olan piyasalar için haftanın son gününün iyi geçmeyeceğine işaret ediyor."Doların küresel olarak değer kazanmasına paralel ZAR, BRL, lira gibi gelişmekte olan ülke paraları değer kaybediyor."Türk lirası doların güçlendiği ve gelişmekte olan ülke varlıklarından çıkışın hızlandığı küresel dalga ile Merkez Bankası'nın faiz indirmeye devam ettiği talihsiz bir dönemde karşılaştı. "Çarşamba günkü 100bp faiz indirimi sonrası - yüzde 0.9 ile en düşük ex-ante reel getiri sağlayan gelişmekte olan para birimiyiz."ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılışa işaret ediyor. "Kar mevsimin beklentilerden zayıf finansal sonuçlar açıklayan TAV ile açıyoruz. TAV hisselerinde endekse göre daha zayıf seyir bekliyoruz."Güçlü kar açıklamasını beklediğimiz TTRAK ile devam edeceğiz. Akbank, Garanti, Yapı Kredi ve Tofas haftaya ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak büyük şirketler.

"En Çok Önerilenler listemizden portföye koyduğumuzdan beri endeksi yüzde 27.5 yenen Logo'yu çıkartıp Aksigorta'yı koyuyoruz."


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek Ekonomi
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek
Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı Ekonomi
Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı
Koronavirüs Sivas köftesini de vurdu! Satışlar yüzde 80 düştü Ekonomi
Koronavirüs Sivas köftesini de vurdu! Satışlar yüzde 80 düştü
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Ekonomi
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Dünyanın en pahalı oteli artık Katarlıların! Londra'daki otel 800 milyon sterline el değiştirdi Ekonomi
Dünyanın en pahalı oteli artık Katarlıların! Londra'daki otel 800 milyon sterline el değiştirdi
Hukukçular koronadan etkilenen kiracıları uyardı: Üç seçeneğiniz var Ekonomi
Hukukçular koronadan etkilenen kiracıları uyardı: Üç seçeneğiniz var
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti
İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı
İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı
Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti
Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,94'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,94'ten işlem görüyor
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı
ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı
ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
390 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,8 liradan işlem görüyor
390 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,8 liradan işlem görüyor
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara...
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Varank Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Kibariye Deniz Seki Aslı Enver Fettah Can
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Loris Karius Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Çocuk Avrupa Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.28 artışla başladı, dolar 6.97 lirada - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 10:09:49. #1.15#
title