PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.26 ekside, dolar 5.57 lirada

– Güne yüzde 0.14 artışla 103 bin 519 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 102 bin 929 puanı ve en yüksek 103 bin 553 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerin yüzde 0.26 düşüşle 103 bin 104 puana geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi, güne 0.27 artışla 150 bin 84 puanda başladıktan sonra en düşük, 148 bin 466 puanı ve en yükske 150 bin 173 puanı gördükten sonra yüzde 0.57 düşüşle 148 bin 827 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 15.41 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.68 düşüşle yüzde 15.99 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.5641 lira ve en yüksek 5.6231 lirayı gördükten sonra, 5.57 - 5.58 lira aralığında,

euro en düşük 6.2083 lira ve en yüksek 6.2703 lirayı gördükten sonra, 6.21 – 6.22 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.7709 lira ve en yüksek 7.8761 lirayı gördükten sonra 6.79 – 6.0 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Global piyasalarda ABD verileri ön planda…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin'de açıklanan Sanayi Şirketleri'nin karı 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.1 düştü. Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudloww yaptığı değerlendirmede, ABD dolarının global bir para birimi olduğunu belirtirken, Başkan Trump'ın istikrarlı dolar isteğini ifade etti. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabında yaptığı değerlendirmede, Başkan, Fed çok düşük enflasyona rağmen faizler konusunda hiçbir şey yapmadığını ve ilerleyen dönemde de bir şey yapmayacağı konusunda eleştirilerini sıraladı. ABD'de açıklanan Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi verisi Temmuz ayında -6.3 oldu. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde,Haftanın ilk işlem gününde, kurun fiyatlamalarda 5,6015-5,6695 bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.6129 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,52 yükseliş ile 103 bin 373 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.8 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 20.87 olarak gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 1.53 düşüş ile yüzde 16.10 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0.39 düşüş ile yüzde 15.41 seviyeleri civarında günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 352.20 seviyeleri civarında olduğu izleniyor."

Kaynak: DHA

- İstanbul