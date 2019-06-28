PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.26 artışla başladı, dolar 5.77 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.26 artışla 95 bin 821 puanda başladı. Endeks, Perşembe gününü yüzde 0.78 artışla 95 bin 573 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, bir önceki kapanış düzeyine göre bir değişiklik göstermeyerek 133 bin 36 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.62 ve yüzde 19.69 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7617 lira ve en yüksek 5.7862 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında,

euro en düşük 6.5586 lira ve en yüksek 6.5798 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3134 lira ve en yüksek 7.3350 lirayı gördükten sonra 7.32 – 7.33 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Olası elektrik zammının etkileri" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"G-20 Liderler Zirvesi öncesi piyasalarda temkinli yükseliş devam ediyor. Zayıf dolar ve gerileyen ABD faizleri gelişmekte olan ülke varlıklarında (döviz, hisse, tahvil, CDS) yeni bir yükselişi tetikledi."

Kaynak: DHA

- İstanbul