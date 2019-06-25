PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.25 yükseldi, dolar 5.76 lirada

Güne yüzde 0.12 düşüşle 95 bin 66 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 94 bin 619 puanı ve en yüksek 95 bin 994 puanı gördükten sonra günü yüzde 0.25 artışla 95 bin 421 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.48 düşüşle 133 bin 79 puanda başladıktan sonra, gün içinde en düşük 131 bin 719 puanı ve en yüksek 135 bin 298 puanı gördü ve gün sonunda yüzde 0.36 artışla 134 bin 201 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.23 artışla yüzde 16.40 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.41 artışla yüzde 19.49 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7575 lira ve en yüksek 5.8307 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında,

euro en düşük 6.5631 lira ve en yüksek 6.6500 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3338 lira ve en yüksek 7.4398 lirayı gördükten sonra 7.33 - 7.34 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA

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