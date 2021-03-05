PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.22 yükseldi, dolar 7.53 lirada
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PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.22 yükseldi, dolar 7.53 lirada

05.03.2021 18:20 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:23
PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.22 yükseldi, dolar 7.53 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,528 ve 1,546 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 0.22 artışla 1,541.50 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,528 ve 1,546 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 0.22 artışla 1,541.50 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.22 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.06 ekside ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.84 artıdaydı.

Küresel piyasalarda başlıca para birimleri karşısında düşüşle başlayan dolar, hafta başında iç piyasada 7.25 liranın altını gördükten sonra, haftanın son işlem günü günü 7.57 liraya kadar yükseldi. Yeni faiz kararının alınacağı Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Mart'ta yapılacak.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4723 lira ve en yüksek 7.5795 lirayı gördükten sonra, 7.53 – 7.54 lira aralığında,euro en düşük 8.9239 lira ve en yüksek 9.0395 lirayı gördükten sonra, 8.98 – 8.99 lira aralığında,sterlin en düşük 10.3259 lira ve en yüksek 10.4924 lirayı gördükten sonra 10.42 – 10.43 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.18933 - 1.19780 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20588 düzeyindeydi.TCMB Başkanı Naci Ağbal, Merkez Bankası'nın internet blogunda yayımlanan "'Kalıcı fiyat istikrarı' için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi" başlıklı yazısında, "Güven veren bir para politikasının, kalıcı fiyat istikrarını ve uzun vadede müreffeh bir ekonomiyi beraberinde getireceğine inanarak yeni bir yola çıktık" dedi.Önümüzdeki dönemde de, "güven odaklı para politikası" aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda "emin adımlar atmayı" sürdüreceklerinin altını çizen Ağbal, "Yıl sonunda enflasyonun yüzde 9.4 seviyesine düşmesini hedefliyoruz; ancak bu konudaki risklerin de farkındayız" dedi.Para politikasındaki sıkı duruşu, yüzde 5.0 hedefini elde edene kadar sürdüreceklerini vurgulayan Ağbal, "Enflasyonda bu seviyenin kalıcılığını sağlamak için gerekeni yapacağız" dedi.Sermaye girişlerinin istikrarlı bir hale gelmesi, dolarizasyonun tersine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yoluyla rezervleri artıracaklarına da dikkat çeken Ağbal, "Merkez Bankası olarak her ne kadar kararlı olsak da bu konuda toplumun her kesiminin desteğine ihtiyacımız var. Hukuk ve ekonomi alanındaki yapısal reformların da beklentiler yoluyla dezenflasyona destek vereceğini düşünüyoruz" dedi.ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'liler tekrar işlerine geri dönene kadar para akışının sağlandığı kanalları gevşek tutacakları taahhüdünü yineledi. Powell, aşıların dağıtılması vehükümetin mali musluklarının açılmasıyla, Fed'in tam istihdam ve yüzde 2'lik enflasyon hedeflerine ulaşma konusunda "yakın zamanda ilerleme kaydedileceğine dair geçerli nedenler olduğunu" vurguladı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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