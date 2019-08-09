PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.2 yükseldi, dolar 5.49 lirada

09.08.2019 18:16

– Haftanın son işlem gününe yüzde 0.08 artışla 99 bin 289 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 98 bin 778 puanı ve en yüksek 99 bin 875 puanı gödükten sonra, günü yüzde 0.2 artışla 99 bin 405 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 142 bin 452 puanı ve en yüksek 145 bin 582 puanı gördükten sonra gün sonun yüzde 0.28 artışla 144 bin 338 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.79 düşüşle yüzde 14.98 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 15.22 düzeyinde sabit kaldı.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.4638 lira ve en yüksek 5.5142 lirayı gördükten sonra, 5.49 - 5.50 lira aralığında,

euro en düşük 6.1153 lira ve en yüksek 6.1776 lirayı gördükten sonra, 6.15 – 6.16 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.6339 lira ve en yüksek 6.6787 lirayı gördükten sonra 6.63 – 6.64 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA

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