PİYASALAR-BİST100 yüzde 0.19 ekside, dolar 5.88 lirada

15.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:18

Güne yüzde 0.16 düşüşle 121 bin 232 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 120 bin 442 puanı ve en yüksek 121 bin 804 puanı gördükten sonra gün sonuna doğru yüzde 0.19 düşüşle 121 bin 193 puanda hareket ederek, 121 bin puanın üzerindeki seyrini koruyor.

BİST Bankacılık Endeksi de güne yüzde 0.70 düşüşle 175 bin 308 puanda başladıktan sonra gün içinde en düşük 173 bin 770 puanı ve en yüksek 176 bin 788 puanı gördü, gün sonuna doğru da yüzde 0.47 düşüşle 175 bin 17 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi yüzde 0.45 düşüşle yüzde 11.09'a, iki yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi de yüzde 1.71 düşüşle yüzde 10.37'ye geriledi.Kapanışa doğru;dolar en düşük 5.8763 lira ve en yüksek 5.9002 lirayı gördükten sonra 5.885.89 lira aralığında,euro en düşük 6.5414 lira ve en yüksek 6.5659 lirayı gördükten sonra 6.56-6.57 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6516 lira ve en yüksek 7.6810 lirayı gördükten sonra 7.65-7.66 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA