PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.18 ekside, dolar 5.81 lirada

– Güne yüzde 0.05 düşüşle 93 bin 761 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 93 bin 14 puanı ve en yüksek 93 bin 899 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.18 düşüşle 93 bin 637 puana indi.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 122 bin 203 puanı ve en yüksek 124 bin 25 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 0.46 düşüşle 123 bin 550 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.94 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir yüzde 0.61 artışla yüzde 23.04 düzeyine yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Yönetim Konseyi toplantısın sonrasında kulislere yansıyan bilgilere göre, ECB üyeleri ekonomik büyümenin yılın geri kalanında zayıflamaya devam etmesi ve güçlü euronun Euro Bölgesi'ne zarar vermesi halinde ECB'nin politika faizni yeniden düşürmeyi destekleyecekler. Financial Times'ın haberine göre, Yönetim Konseyi toplantısına yakın kaynaklara göre, yapılan tartışmalarda Euro Bölgesi ekonomisinin yeniden durgunluğa girmesi halinde bir faiz indirimine gidilmesi güçlü destek buldu. Adının açıklanmasını istemeyen kaynak, "Eğer enflasyon ve büyüme yavaşlar ise bir faiz indirimi gerekir" dedi.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7976 lira ve en yüksek 5.8599 lirayı gördükten sonra, 5.81- 5.82 lira aralığında,

euro en düşük 6.5588 lira ve en yüksek 6.6403 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3619 lira ve en yüksek 7.4490 lirayı gördükten sonra 7.37 – 7.38 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Bugün, global piyasalarda İngiltere verileri ön planda…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan Sanayi Üretimi verisi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.9 düştü. Almanya'da açıklanan Dış Ticaret verilerine göre Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 3.7 ve ithalat yüzde 1.3 düştü. İlgili dönemde, Almanya'da Ticaret Dengesi piyasa beklentisi altında 17 milyar euro fazla verdi. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) yayımladığı raporda, Almanya'nın büyüme tahminini 2019 yılı için yüzde 16'dan yüzde 0.6'ya, 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 1.6'dan yüzde 1.2'ye ve 2021 yılı için ise yüzde 1.5'ten yüzde 1.32'e aşağı yönlü revize etti. Banka, Almanya'nın enflasyon tahminini 2019 yılı için yüzde 1.4 ile korumaya devam ederken 2020 yılı için yüzde 1.82den yüzde 1.5'e ve 2020 yılı için yüzde 1.8'den yüzde 1.7'ye revize ettiği görüldü.

"İngiltere Merkez Bankası ve TNS tarafından yayımlanan 2019 yılı Mayıs ayı Enflasyon Tahminleri anketi medyan verilerine göre, 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 3.1, iki yıllık enflasyon beklentisi yüzde 3.0 ve beş yıllık enflasyon beklentisi yüzde 3.8 oldu.

"ABD'de açıklanan Tarım Dışı İstihdam (TDİ) verisi Mayıs ayında piyasa beklentisi altında 75 bin kişi arttı. ABD'de açıklanan Ortalama Saatlik Kazançlar verisi Mayıs ayında piyasa beklentisi altında bir önceki aya göre yüzde 0.2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.1 arttı. ABD'de açıklanan İşsizlik Oranı verisi Mayıs ayında beklentilere paralel yüzde 3.6 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları Cuma gününü yükseliş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Haftanın son işlem gününde, kurun fiyatlamalarda 5.7660 - 5.8680 bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.8295 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 3.83 yükseliş ile 93 bin 809 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü, yüzde 24 seviyeleri civarında gerçekleşti."

Kaynak: DHA

- İstanbul