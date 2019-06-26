PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.15 artıda, dolar 5.76 lirada

– Güne yüzde 0.12 artışla 95 bin 534 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 95 bin 381 puanı ve en yüksek 95 bin 948 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.15 artışla 95 bin 561 puana yükseldi.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.13 artışla 134 bin 289 puanda başladıktan sonra, en düşük 134 bin 63 puanı ve en yüksek 435 bin 194 puanı görerek, gün ortasında yüzde 0.12 artışla 134 bin 277 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 16.4 düzeyinde sabit kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.15 artışla yüzde 19.55 düzeyine yükseldi.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7808 lira ve en yüksek 5.8171 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında,

euro en düşük 6.5436 lira ve en yüksek 6.6104 lirayı gördükten sonra, 6.55 – 6.56 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.2984 lira ve en yüksek 7.3826 lirayı gördükten sonra 7.31 – 7.32 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Bugün, BOE Başkanı Carney'in açıklamaları ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verisi ön planda …" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından açıklanan Çekirdek TÜFE verisi Mayıs ayında yüzde 0.7 düştü.

"FOMC Komite Üyesi John Williams yaptığı değerlendirmede, ABD ekonomisi görünüme ve Fed'in para politikasına değinmedi. ABD'de açıklanan Conference Board (CB) Tüketici Güveni verisi Haziran ayında bir önceki aya göre geriledi ve 121.5 düzeyinde gerçekleşti. ABD'de açıklanan Yeni Konut Satışları verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 7.8 düştü ve 626 bin oldu. ABD'de açıklanan Richmond İmalat Endeksi verisi Haziran ayında piyasa beklentisi aksine geriledi ve 3.0 oldu. Fed Başkanı Powell yaptığı değerlendirmede, ABD ekonomisine dair aşağı yönlü risklerin arttığı ve politika yapıcılar arasında son dönemde bankanın faiz indirimine gidebileceğine yönelik söylemlerin arttığını ifade ederken, Fed'in enflasyonu hedefi olan yüzde 2.0 seviyesinde tutmak olduğunu belirtti. Başkan, son dönemde yaşanan gelişmeler ile birlikte enflasyonda yaşanan zayıflığın tahmin edilenden daha uzun sürebileceğini ifade etti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde,Dün, kurun fiyatlamalarda 5.7581 – 5.8308 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.7907 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.25 yükseliş ile 95 bin 421 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.7 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 23.83 seviyeleri civarında gerçekleşti."

Kaynak: DHA

- İstanbul