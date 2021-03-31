PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.12 artışla başladı, dolar 8.38 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.12 artışla 1,397.47 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.12 artışla 1,397.47 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.47 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.06 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.09 artıdaydı.

Küresel düzeyde aşılamalardaki hızlanma ve ABD'de yürürlüğe giren 1.9 trilyon dolarlık finansal canlandırma paketinin etkisiyle büyüyen enflasyon kaygılarına bağlı olarak ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesi, doları destekliyor.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, "politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya" devam edeceklerini vurguladı ve "Enflasyonla mücadele kararlılığımızla, Türk lirasının gücünü ve itibarını sağlayacağız" dedi.TCMB 2020 yılı dönem karının dağıtımı genel kurulda kabul edildi. Buna göre 2020 yılı karından 30.19 milyar lirayı Hazine'ye aktaracak olan TCMB, 2019 yılı karından ayrılan 5.58 milyar lira ihtiyat akçesini de hissedarlara dağıtacak. Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) dün 17 baz puan artışla 481 baz puandan kapandı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3008 lira ve en yüksek 8.3986 lirayı gördükten sonra, 8.38 – 8.39 lira aralığında,euro en düşük 9.7349 lira ve en yüksek 9.9109 lirayı gördükten sonra, 9.88– 9.89 lira aralığında,sterlin en düşük 11.4247 lira ve en yüksek 11.6148 lirayı gördükten sonra 11.58 – 11.59 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.17039 - 1.17256 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17235 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük piyasa bülteninde, "Küresel piyasalarda risk iştahındaki kırılganlık sürüyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Makroekonomik veri akışı beklentilerden güçlü gelse de gelişmiş ülke tahvil faizlerindeki yukarı yönlü seyir bazı finansal varlıklarda satış baskısına yol açıyor. Ayrıca Archegos hedge fonu kaynaklı satış baskısı yavaşlasa da bu işlemler kaynaklı yatırım bankacılığının zararının önceki hesaplamalardan daha yüksek olabileceği görüşü öne çıkıyor. "ABD ve Avrupa'da Mart ayına ilişkin öncü veriler güven endekslerinde beklentilerden güçlü sonuçlar ortaya koyarken, aşı üretiminin hızlanabileceği haberler i risk iştahını kısmen dengeledi. "Bu haber akışı altında dün gelişmekte olan ekonomilerin hisse senetleri gösterge endeksinde ılımlı yükseliş sürerken, dünya geneli için olan endekste yüzde 0.2'lik sınırlı düşüş yaşandı. "ABD 10 yıllık tahvil faizi gün içinde yüzde 1.78'i görürken, günü 1.0 baz puan yükselişle yüzde 1.73'ten tamamladı. Dolar küresel ölçekte güçlenirken, altın ve ham petrol fiyatları geriledi. Türk finansal varlıklar karı şık bir seyir izledi. "TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankanın 89. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada enflasyon görünümünün sıkı bir para politikası duruşu gerektirdiğini söylerken, hükümetin yüzde 5.0 hedefine bağlı olduklarını yineledi. "Genel Kurul ile birlikte Hazine'nin verdiği önerge ile Banka Meclisi ve aynı zamanda Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olan Ömer Duman görevden alınırken, yerine Banka Meclisi'ne Ertan Aydın seçildi. Banka meclisi üyesi Prof. Dr. Nurullah Genç ve Derya Yücel ise Hazine'nin aday göstermesiyle yeniden banka meclisi üyesi seçildi. "Bu haber akışı ve küresel arka plan ile dün hisse senetleri gösterge 100 endeksinde yüzde 0.2'lik sınırlı yükseliş olsa da TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 1.3 değer kaybetti. Ülke risk primi ve uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükseliş sürerken, kısa vadeli faizler yatay kaldı.""Yeni güne küresel piyasalar dünden kalan eğilimlerle başlangıç yaptı. Bu sabah Çin'de açıklanan Mart ayı öncü verileri beklentilerden güçlü gelirken, Japonya'da Şubat ayı sanayi üretiminde ivme kaybı gözlendi. Dünyada günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberler e ek olarak Mart ayı Euro Bölgesi öncü enflasyonu ve Almanya istihdam verileri ile ABD ADP özel sektör istihdam raporu takip edilecek. "Yurtiçinde TÜİK Şubat dış ticaret istatistiklerini ve Mart ayı ekonomik güven endeksini yayınlayacak, Türk finansalvarlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği ön görülüyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı