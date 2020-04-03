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Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi

PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.12 artışla başladı, dolar 6.68 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.12 artışla 89 bin 614 puanda başladı.

03.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:58
PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.12 artışla başladı, dolar 6.68 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.12 artışla 89 bin 614 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.17, BIST Mali Endeksi yüzde 0.12, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.13 yükseldi.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün son işlemde yüzde 13.55 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de 580'i aştıktan sonra 540/560 puan düzeyine çekildi.

Covid-19 salgının etkileriyle küresel ticarette yaşanan aksamaların ardından yatırımcıların artan talebiyle "güvenli liman" olmaya evrilen dolar yükseldi. Euro yeniden 1.10 doların altına gerilerken, doların başlıca altı para birimi (euro, Japon yeni, sterlin, Kanada doları, İsveç kronu, İsviçre frangı) karşısındaki gelişmesini izleyen endeks yüzde 0.53 yükseldi.  Küresel piyasalardaki yukarı yönlü hareketinin etkisiyle dolar iç piyasada da 6.71 lirayı gördü.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.6075 lira ve en yüksek 6.7010 lirayı gördükten sonra, 6.68– 6.69 lira aralığında,euro en düşük 7.1664 lira ve en yüksek 7.2672 lirayı gördükten sonra, 7.25 – 7.26 lira aralığında,sterlin en düşük 8.2102 lira ve en yüksek 8.2971 lirayı gördükten sonra 8.28 – 8.29 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın, "Dalgalı seyir devam ediyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsalarında enerji hisseleri önderliğinde bir yükseliş yaşanıyor. Suudi Arabistan ve Rusya'nın fiyat savaşına son vereceği ve OPEC'in büyük kesintiye gideceği beklentisi ile petrol fiyatlarında yüzde25'e varan bir yükseliş görülüyor. "Londra swap piyasasında faizlerdeki yükseliş sonrası Türk lirasındaki satış baskısı bir parça hafifledi."Borsa İstanbul'da ABD vadelilerine paralel hafif satıcılı bir açılış öngörüyoruz. "Petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler için iyi bir haber değil. 

"Makro cephede Mart ayı enflasyonu (tahmin yüzde 0.5) ve ABD tarım dışı istihdam verisi izlenecek."


Kaynak: DHA

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