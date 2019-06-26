PİYASALAR –BİST100 yüzde 0.12 artışla başladı, dolar 5.78 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.12 artışla 95 bin 534 puanda başladı. Endeks, Salı gününü yüzde 0.25 artışla 95 bin 421 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.13 artışla 134 bin 289 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.4 ve yüzde 19.52 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7759 lira ve en yüksek 5.8171 lirayı gördükten sonra, 5.78 - 5.79 lira aralığında,

euro en düşük 6.5712 lira ve en yüksek 6.6104 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3319 lira ve en yüksek 7.3826 lirayı gördükten sonra 7.33 – 7.34 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Fed konuşunca piyasalar dinliyor…" başlıklı günlük piyasa bültenindeşu değerlendirmeler yapıldı:

"Powell ve Bullard'ın faiz indirim beklentilerine ayar vermeyi hedefleyen açıklamaları sonrası dolar güçlenirken (+ yüzde 0.5), ABD hisselerinde sert satışlar (- yüzde 1.0 – yüzde 1.5) görülüyor. 2013 Şubat ayında gördüğü zirveyi geçen altın açıklamalar sonrası kar satışlarıyla geriliyor.

"Fed faizi vadeli fiyatlamalarında önemli bir değişiklik yok. Piyasalar halen Temmuz, Eylül ve Aralıkta 3 *25bp indirim bekliyor. Tahvil cephesinde iki yıllık kağıtlar sınırlı satış yerken orta uzun vadede yatay bir seyir görülüyor.

"İstanbul seçimlerini geride bırakan Türkiye varlıklarındaki yükseliş devam ediyor. Hisse senedi, euro-tahvil ve CDS piyasalarında pozitif ayrışıyoruz. Yerel tahvillerde son bir ayda görülen anormal değer artışı sonrası kar satışları hakim.

"ABD ve Asya borsalarındaki satışlara rağmen Türkiye varlıklarının (yerel tahvil hariç) pozitif ayrışmaya devam etmesini bekliyoruz. Havanın bozması durumunda Borsa İstanbul'daki olası satışları endeks 94 bin 200 seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe sağlıklı bir geri çekilme olarak göreceğiz."

Kaynak: DHA

- İstanbul