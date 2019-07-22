PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.1 ekside, dolar 5.68 lirada

– Güne yüzde 0.04 düşüşle 101 bin 812 puanda başlayan, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 101 bin 480 puanı ve en yüksek 102 bin 147 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.1 düşüşle 101 bin 748 puana geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 145 bin 232 puanı ve en yüksek 147 bin 454 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 0.13 düşüşle 146 bin 454 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.15 ve yüzde 17.68 düzeyindeler.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.6340 lira ve en yüksek 5.6914 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

euro en düşük 6.3229 lira ve en yüksek 6.3866 lirayı gördükten sonra, 6.38 – 6.39 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0530 lira ve en yüksek 7.1078 lirayı gördükten sonra 7.09 – 7.10 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Haftaya zayıf veri akışı ile başlıyoruz…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.4 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde beklentilerin altında yüzde 1.2 arttı. Euro Bölgesi'nde açıklanan Cari İşlemler Dengesi Mayıs ayında piyasa beklentisi üzerinde 29.7 milyar euro fazla verdi. ABD'de açıklanan öncü Michigan Tüketici Güveni verisi Temmuz ayında 98.4 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları Cuma gününü düşüş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri Mayıs 2019 verilerine göre, 2019 Mayıs sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.4 artışla 239.1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 5.8 azalışla 562.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda -367.9 milyar dolar iken 2019 Mayıs sonunda -323.1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. TCMB tarafından yayımlanan Beklenti Anketi İstatistikleri Temmuz 2019 verilerine göre, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15.85 iken, ilgili anket döneminde yüzde 15.01'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14.88 iken, ilgili anket döneminde yüzde 13.90 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11.46 ve yüzde 11 olarak gerçekleşti. 2019 yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6.30 lira iken, ilgili anket döneminde 6,14 lira oldu. Haftanın son işlem gününde, kurun fiyatlamalarda 5.6129 – 5.6766 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.6490 seviyeleri civarında günü tamamladı. BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 0.28 yükseliş ile 101 bin 849 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8.2 milyar lira oldu."

Kaynak: DHA

- İstanbul