Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.07 Ekside, Dolar 6.08 Lirada

– Güne yüzde 0.31 düşüle 85 bin 41 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 84 bin 829 puanı ve en yüksek 85 bin 580 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.07 düşüşle 85 bin 247 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 110 bin 274 puanı ve en yüksek 111 bin 983 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 0.06 düşüşle 111 bin 181 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.54 artışla yüzde 19.75 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 25.72 düzeylerinde sabit kaldı.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 6.0463 lira ve en yüksek 6.0953 lirayı gördükten sonra, 6.08 - 6.09 lira aralığında,

euro en düşük 6.7455 lira ve en yüksek 6.8071 lirayı gördükten sonra, 6.80 – 6.71 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6827 lira ve en yüksek 7.7247 lirayı gördükten sonra 7.71 – 7.72 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatcı Yatırım'ın "Bugün, ECB Başkanı Draghi'nin açıklamaları ve FOMC toplantı tutanakları global piyasaların odağında…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere Başbakanı Theresa May yaptığı değerlendirmede, İngiliz Parlamentosu'nda Brexit anlaşmasının kabulü durumunda parlamentoya ikinci bir referandum önerisi getirebileceğini fakat yeni referanduma yönelik oylamanın şarta bağlı olduğunu ifade etti. ABD'de açıklanan Mevcut Ev Satışları verisi Nisan ayında beklentilerin aksine yüzde 0.4 düştü ve 5.19 milyon oldu. Euro Bölgesi'nde açıklanan öncü Tüketici Güveni verisi Mayıs ayında -6.5 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 13 azaldı ve Mayıs ayında 55.3 oldu. TCMB swap piyasasında Türk Lirası faizini yüzde 25.5'den yüzde 24 düzeyine düşürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 09 Mayıs tarihinde ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başladı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) yayımladığı raporda, Türkiye'nin 2019 ve 2020 yıllarına dair büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti. Kurum, Türkiye'nin 2019 yılı büyüme beklentisini yüzde -1.8'den yüzde -2.6'ya düşürürken, 2020 yılı beklentisini yüzde 3.2'den yüzde 1.6'ya indirdi. Kurun fiyatlamalarda dün, 6.0035-6.0908 bant aralığında hareket ettiği ve günü 6,0463 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.68 düşüş ile 85 bin 309 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.4 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama faizi dün, yüzde 25.19 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 25.72 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1.32 yükseliş ile yüzde 19.26 düzeyinde günü tamamladı." - İstanbul

Kaynak: DHA