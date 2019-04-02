Piyasalar – Bist100 Yüzde 0.05 Düştü, Dolar 5.57 Lirada

– Güne yüzde 0.5 düşüşle 93 bin 635 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 93 bin 132 puanı ve en yüksek 94 bin 245 puanı gördükten sonra, yüzde 0.05 düşüşle 94 bin 50 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 123 bin 968 puanı ve en yüksek 125 bin 466 puanı gördükten sonra yüzde 0.12 düşüşle 125 bin 120 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.86 artışla yüzde 17.99 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 21.08 düzeyinde.

Günün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.4622 lira ve en yüksek 5.6135 lirayı gördükten sonra, 5.57 - 5.58 lira aralığında,

euro en düşük 6.1350 lira ve en yüksek 6.2958 lirayı gördükten sonra, 6.25 – 6.26 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1583 lira ve en yüksek 7.3349 lirayı gördükten sonra 7.28 – 7.29 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Küresel piyasalarda risk iştahında toparlanma isteği devam edecek mi?"

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin'de açıklanan Caixin İmalat PMI verisi Mart ayında beklentilerin üzerinde 50.8 düzeyinde gerçekleşti.

"Almanya'da açıklanan İmalat PMI verisi Mart ayında bir önceki aya göre geriledi ve 44.1 düzeyinde gerçekleşti.

"Euro Bölgesi'nde açıklanan İmalat PMI verisi Mart ayında beklentilerin hafif altında 47.5 düzeyinde gerçekleşti.

"İngiltere'de açıklanan İmalat PMI verisi Mart ayında beklentilerin üzerinde 55.1 düzeyinde gerçekleşti.

"Euro Bölgesi'nde açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi verisi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre piyasa beklentisi hafif altında yüzde 1.4 düzeyinde gerçekleşti.

"ABD'de açıklanan Perakende Satışlar verisi Şubat ayında bir önceki aya göre beklentilerin aksine yüzde 0.2 düştü. ABD'de açıklanan İmalat PMI verisi Mart ayında piyasa beklentisi hafif altında 52.4 düzeyinde gerçekleşti. ABD'de açıklanan ISM İmalat PMI verisi Mart ayında beklentilerin üzerinde artış ile 55.3 düzeyine yükseldi.

"İngiltere Parlamentosu'nda Brexit sürecine yönelik dört farklı senaryo oylaması gerçekleştirilirken, oylama sonucunda hiçbir senaryonun çoğunluk desteğini alamadığı açıklandı. ABD borsalarıgünü yükseliş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit tarafından elde edilen anket verilerine göre, 2019 yılı Mart ayında Türkiye İmalat PMI verisi 47.2 düzeyine yükseldi. Haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda dolarda yaşanan görece zayıf seyir ve lirada yaşanan toparlanma isteği sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.4233 - 5.7013 geniş bant aralığında hareket ettiği ve günü 5.4851 seviyeleri civarında tamamladığını gördük.

"BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.34 yükseliş ile 94.101 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8.3 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 25.5 seviyesi civarında gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.52 düşüş ile yüzde 21.08 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 2.4 düşüş ile yüzde 17.49 seviyeleri civarında günü tamamladı. 5 yıllık dolar bazlı ülke CDS risk primi 391.6 seviyeleri civarında olduğu görülüyor."

Kaynak: DHA