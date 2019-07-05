PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.05 artışla başladı, dolar 5.61 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.05 artışla 99 bin 427 puanda başladı. Endeks, Perşembe gününü yüzde 0.02 artışla 99 bin 382 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.07 düşüşle 143 bin 838 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.85 ve yüzde 19.03 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.5899 lira ve en yüksek 5.6153 lirayı gördükten sonra, 5.61 - 5.62 lira aralığında,

euro en düşük 6.3032 lira ve en yüksek 6.3434 lirayı gördükten sonra, 6.33 – 6.34 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0377 lira ve en yüksek 7.0698 lirayı gördükten sonra 7.06 – 7.07 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Gözler ABD İstihdam verisinde olacak.." başlıklı günlük piyasa bülteninde ABD piyasalarının kapalı olduğu günde dünyada genel olarak hisse senedi piyasaları dar hacimli ve yatay bir görünüm verdiği belirtildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Amerikan ve genel olarak dünyada gösterge uzun vadeli tahvil getirileri aşağı yönlü eğilimini korurken risk algısının hisse senetleri ve gelişmekte olan ülkeler için olumlu seyretmeye devam ettiğini görüyoruz

"Bugün açıklanacak ABD istihdam verisi Fed'in atacağı ve piyasanın faiz indirimi olarak fiyatladığı adımlara son seklini verecek en önemli veri olacak. Beklenti üzerinde gelecek bir istihdam veri seti (ortalama beklenti 160 bin kişi ve yüzde 0.3 ortalama saatlik çalışma ücret artışı) söz konusu faiz indirimlerinin hangi mertebede başlayacağı veya düşük bir ihtimal olsa da ötelenmesi konusunu tartışmaya açabilir. Halen piyasalar Fed'in Temmuz'da 25 baz puanlık bir faiz indirimine gideceğini fiyatlamakta, zayıf bir veri bu indirimin 50 baz puana çıkmasına neden olabilir.

"BIST'de dün genelde satıcılı-yatay bir seyir hakim olurken, 22 Mayıstan itibaren başlayan ve Türkiye MSCI endeksinin gelişmekte olan ülkeler endeksini dolar bazında göreceli yüzde 24 üzerinde performans göstermesini sağlayan rallinin düzeltmesinin halen sürdüğü görülüyor. 98 bin 400 desteğinin önemli olduğunu ve bu seviyenin altında kapanışın olmaması halinde endeks için olumlu bakışımızın değişmediğini belirtelim."

Kaynak: DHA

- İstanbul