PİYASALAR-BIST100 yüzde 0.04 yükseldi, dolar 7.59 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,549 ve 1,561 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.04 artışla 1,557.11 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,549 ve 1,561 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.04 artışla 1,557.11 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.20 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.08 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.06 eksideydi.

Dolar, ABD Hazine tahvil getirilerinin hafif yükselmesinin etkisiyle yükselirken, euro, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) acil durum tahvil alımlarını bir sonraki çeyrekte hızlandıracağını açıklamasının ardından yatay hareket ediyor. İç piyasada da, dolar haftanın son işlem günü 7.60 lira sınırında tamamladı.

Yeni faiz kararının alınacağı Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Mart'ta yapılacak. ABD merkezli uluslararası bankalar Citi ve JPMorgan analistleri hafta başında, TCMB'nin enflasyon baskılarını kontrol altında tutmak için Mart ayında politika faiz oranında 100 baz puana kadar artış beklediklerini açıkladılar. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4594 lira ve en yüksek 7.6170 lirayı gördükten sonra, 7.59 – 7.60 lira aralığında,euro en düşük 8.9387 lira ve en yüksek 9.0897 lirayı gördükten sonra, 9.05 – 9.06 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4408 lira ve en yüksek 10.6143 lirayı gördükten sonra 10.54 – 10.55 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.19097 - 1.19909 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19257 düzeyindeydi.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reformları tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, şu konuların altını çizdi: - Türkiye ekonomisinin yarınlarını şekillendireceğine inandığımız reform programının özünde ekonomiyi yatırım, istihdam, ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. - Yeni dönem dört temelin üzerine bina edilecek, yatırım, istihdam, üretim, ihracat. - Basit usulde vergilendirilen 850,000 esnafı gelir vergisinden muaf tutuyor veya yükümlülüklerini kaldırıyoruz. - Verimlilikle potansiyel büyümeyi artıracağız, ithal girdiyi azaltmış, katma değerli ihracatla yerli milli ekonomi hedefliyoruz. - Harcama disiplini konusunda öncelik bütçe politikalarında; Meclis'in bütçe hakkı kapsamını genişletirken şeffaflığı artırıyoruz. - Dijital pazaryeri platformunda ürününü satan firmaların hakkını koruyacak düzenlemelere gidiyoruz. - Döner sermayeleri gözden geçirecek ve kademeli şekilde merkezi yönetim, Meclis denetimi kapsamına alıyoruz. - Bütçe dışında gerçekleştirilen özel hesap uygulamalarının acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırıyor bunları karşılamayanı kaldırıyoruz. - Dijital vergi dairesi uygulamasını başlatıyoruz. - Bireysel emeklilik sistemine 18 yaş altının girmesi önündeki engelleri kaldırıyoruz. Sandık vakıf ve derneklerdeki emeklilik birikimlerinin 2023 sonuna kadar bireysel emeklilik sistemine aktarımına imkan veriyoruz. - Döviz borçların toplam stok içindeki payını düşürüyoruz; ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak, TL cinsi senetleri kullanacağız. - Hazine nakit yönetimini daha güçlü hale getiriyoruz, Hazine kullanımı dışındaki kurumların hesabını tek hazine hesabında topluyoruz. - Stratejik ürünlerde yerli alım sağlayacak alım garantilerinin önünü açıyoruz; ithal ürün alımını azaltmak için sanayileşme icra komitesi altında merkezi izleme sistemi oluşturulacak - Kamu özel ortaklığı projeleri uygulamasını bir üst seviyeye taşımak için "kamu özel ortaklığı projeleri" kanununu çıkarmayı planlıyoruz. - Bu sene için yüzde 4.3'ten yüzde 3.5'e revize edilen bütçe açığı hedefine mali disiplinden taviz vermeden ulaşacağız.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı