Piyasalar – Bist100 Son İşlemlerde Yüzde 0.87 Düştü, Dolar 5.74 Lirada

– Güne yüzde 0.22 artışla 97 bin 227 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 96 bin 22 puanı ve en yüksek 97 bin 531 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 0.87 düşüşle 96 bin 174 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 128 bin 59 puanı ve en yüksek 132 bin 20 puanı gördükten sonra yüzde 1.02 düşüşle 128 bin 579 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.03 düşüşle yüzde 17.38 düzeyine inerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.47 artışla yüzde 22.20 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.6774 lira ve en yüksek 5.7574 lirayı gördükten sonra, 5.74 - 5.75 lira aralığında,

euro en düşük 6.4023 lira ve en yüksek 6.4987 lirayı gördükten sonra, 6.48 – 6.49 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.4385 lira ve en yüksek 7.5412 lirayı gördükten sonra 7.52 – 7.53 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA