PİYASALAR – BİST100 haftayı 86 bin 72 puanda tamamladı

– Haftanın son işlem gününe yüzde 0.46 artışla 84 bin 989 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 84 bin 986 puanı ve en yüksek 86 bin 496 puanı gördükten sonra, haftanın son işlem gününü yüzde 1.74 artışila 86 bin 72 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.69 artışla 109 bin 949 puanda başladıktan sonra, en düşük 109 bin 722 puanı ve en yüksek 114 bin 301 puanı gördükten sonra, haftayı yüzde 4.16 artışla 113 bin 734 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.05 düşüşle yüzde 19.66'ya ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.69 düşüşle yüzde 25.74'e geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 6.0641 lira ve en yüksek 6.1290 lirayı gördükten sonra, 6.08 - 6.09 lira aralığında,

euro en düşük 6.7896 lira ve en yüksek 6.8583 lirayı gördükten sonra, 6.81 – 6.82 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6779 lira ve en yüksek 7.7691 lirayı gördükten sonra 7.72 – 7.73 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul