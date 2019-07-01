PİYASALAR –BİST100 haftaya yüzde 2.26 artışla başladı, dolar 5.69 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya yüzde 2.26 artıla 98 bin 662 puanda başladı. Endeks, geçen haftayı yüzde 0.95 artışla 96 bin 458 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, haftaya yüzde 3.74 artışla 140 bin 219 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 17.23 ve yüzde 19.68 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.6735 lira ve en yüksek 5.7634 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

euro en düşük 6.4336 lira ve en yüksek 6.5553 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1976 lira ve en yüksek 7.3205 lirayı gördükten sonra 7.21 – 7.22 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Müzik güçleniyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Beklenenden olumlu G2 (Trump - Xi) zirvesi sonrası dünya piyasaları Temmuz ayına güçlü başlıyor. ABD vadelileri (yüzde 1.0 – yüzde 1.5), Çin (yüze 2.0) ve Japonya (yüzde 2.0) hisse senetlerindeki işlemler yeni bir alım dalgasının başladığına işaret ediyor.

"Görüşmeler öncesi piyasada hakim olan görüş, iki tarafın yeni bir vergi artışına gitmeden görüşmelere yeniden başlayacağı yönündeydi. Yapılan açıklama büyük ölçüde beklentilere uygun.

"ABD ve Çin ticaret görüşmeleri yeniden başlıyor. Başkan Trump ABD'li şirketlerin Çin'li teknoloji devi Huawei firmasına mal satışına izin verdi. ABD Çin'e uyguladığı mevcut gümrük vergilerini korudu. Görüşmeler boyunca yeni bir vergi artışı yapılmayacak. Çin ABD'li tarım üreticilerinin ürünlerini yeniden almaya başlıyor.

"Zayıflamaya devam eden Haziran Çin PMI (Beklenti 50.1, gerçekleşme 49.4) verisi yatırımcıların moralini bozmuyor. Tam tersine Çin'in ABD ile anlaşacağına ve yeni bir genişleyici paket açıklayacağına olan güveni artırarak risk iştahını destekliyor.

"Trump - Erdoğan görüşmesi sonrası verilen mesajlar Türkiye varlıklarını destekliyor. ABD'nin daha önce yaptığı tehditlerin tersine Başkan Trump görüşme sonrası yapıcı bir açıklama yaptı. Türkiye'nin S-400 savunma sistemlerini satın almasında, Demokrat parti yönetimi zamanında Başkan Obama'nın Patriot savunma sistemini Türkiye'ye vermemesinin etkili olduğunu açıkladı. Bu duruma bir çözüm bulmaya çalıştıklarını açıkladı.

"Dünya borsalarındaki güçlü seyir ve beklentilerden iyi geçen Trump -Erdoğan görüşmesi Borsa İstanbul'da yüzde 1.5 civarında bir açılışa işaret ediyor. Türk lirasında sabah ilk işlemler de endeksin 98 bin 600 – 99 bin direncini deneyebileceğine işaret ediyor.

"Piyasalardaki olumlu hava ne kadar sürecek bilmiyoruz. Ama müzik çalmaya devam ederken kimsenin dans etmeyi bırakmaya niyeti yok."

Kaynak: DHA

- İstanbul