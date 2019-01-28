Piyasalar- Bist100 Haftaya Yüzde 0.02 Artışla Başladı

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftaya yüzde 0.02 artışla 101 bin 822 puanda başladı. Endeks, Cuma gününü 101 bin 801 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.2 artışla 134 bin 357 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.44 ve yüzde 18.19 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.1174 lirayı ve en yüksek 5.2797 lirayı gördükten sonra 5.26 – 5.27 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9773 lirayı ve en yüksek 6.0283 lirayı gördükten sonra 6.0 – 6.01 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6. 9199 lirayı ve en yüksek 6. 9794 lirayı gördükten sonra 6.94 – 6.95 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın "Fırsat penceresi açık kalmaya devam ediyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Fed Başkanı Powell'ın faiz artırım döngüsünde aceleci olmayacakları mesajı ile başlayan alım dalgası devam ediyor.

"Dünya borsaları sene başından beri yüzde 7.0 yükselerek Aralık ayındaki kayıplarının tamamına yakınını geri aldı. Dünya ekonomisinin üç ana motorundan, ABD, Avrupa ve Çin ekonomilerinden, gelen yavaşlama sinyallerine, küresel ticaret savaşlarının ve jeopolitik risklerin yarattığı belirsizliklere rağmen küresel risk iştahı güçleniyor.

"Küresel risk iştahına duyarlı Türkiye varlıkları küresel fırsat penceresinden en çok yararlanan yatırım araçları arasında yer almakta. MSCI Türkiye endeksi sene başından beri yüzde 12 getiriyle gelişmekte olan borsalara göre 6.0 puan daha fazla getiri sağladı.

"Fırsat penceresi ne kadar açık kalacak bilmiyoruz. Tek bildiğimiz bu hafta yapılacak Fed toplantısı ve ABD – Çin görüşmeleri öncesinde küresel piyasalarda iyimser hava devam ediyor." - İstanbul

Kaynak: DHA