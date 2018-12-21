Piyasalar – Bist100 Haftanın Son İşlem Gününe Yüzde 0.08 Düşüşle Başladı

–Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.08 düşüşle 91 bin 777 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.04 artışla 117 bin 540 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi b,ir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.66 ve yüzde 20.63 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2536 lirayı ve en yüksek 5.2731 lirayı gördükten sonra 5.26 – 5.27 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0207 lirayı ve en yüksek 6.0498 lirayı görükten sonra 6.03 – 6.04 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6507 lirayı ve en yüksek 6.6890 lirayı gördükten sonra 6.67 – 6.68 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Pozitif ayrışmaya devam…" başlıklı günlük piyasa bülteninde yılın küresel kriz sonrasında görülen en kötü verilerle kapatıldığı belirtildi ve şu yorumlar yapıldı:

"Hisse senedinden, özel sektör tahvillerine, emtiadan gelişmekte olan ülke varlıklarına neredeyse tüm yatırım araçlarında yüzde 5.0 – yüzde 15 arasında değişen kayıplar görülüyor.

"ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları ve artan risklere rağmen Fed'in faiz artırmaya devam etmesi yeni bir satış dalgasını tetikleyerek ABD hisselerinin teknik bir düzeltmenin ötesine geçip ayı piyasası bölgesine yaklaşmasına neden oldu.

"Türkiye varlıkları dünya piyasalarını vuran satış dalgası karşısında görece dirençli bir seyir izliyor. Jeopolitik risklerdeki azalma ve ABD ile ilişkilerin düzelmeye başlaması sayesinde hafta başından beri döviz ve tahvil piyasasında dünyadan pozitif ayrıştık. Hisse senedi piyasası Perşembe günü yaşanan satışlara rağmen dünyadan daha güçlü seyrediyor.

"ABD ve Avrupa vadelilerindeki satışlara paralel Borsa İstanbul'da sınırlı satıcılı bir açılış bekliyoruz. Yükselmeye devam eden yabancı payı ve güçlü Türk lirası Borsa İstanbul'daki gerilemelerin alış fırsatı olarak kullanılabileceğine işaret ediyor." - İstanbul

Kaynak: DHA