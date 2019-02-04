Piyasalar – Bist100 Günü Yüzde 0.66 Düşüşle Tamamladı

– Enflasyon verilerinin, yüzde 1.0 - 1.1 dolayında olan beklentiler doğrultusunda gelmesine bağlı olarak, piyasalarda önemli bir etki yaşanmadı ve Borsa İstanbul Endeksi (BİST) yatay hareketini sürdürerek gün içinde en düşük 101 bin 989 puanı ve en yükske 103 bin 554 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.66 düşüşle 102 bin 255 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.68 düşüşle 135 bin 996 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik bir değişim göstermeyerek yüzde 14.35 düzeyinde kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.33 düşüşle yüzde 18.40 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde;

dolar en düşük 5.2070 lirayı ve en yüksek 5.2425 lirayı gördükten sonra 5.22– 5.23 lira aralığında,

euro en düşük 5.9575 lirayı ve en yüksek 6.0034 lirayı gördükten sonra 5.97 – 5.98 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.8033 lirayı ve en yüksek 6.8564 lirayı gördükten sonra 6.82 – 6.83 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul

Kaynak: DHA