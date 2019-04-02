Piyasalar – Bist100 Günü Yüzde  0.6 Kayıpla Tamamladı, Dolar 5.67 Lirada

– Güne yüzde 0.5 düşüşle 93 bin 635 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 93 bin 132 puanı ve en yüksek 95 bin 352 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.6 düşüşle 93 bin 533 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 122 bin 719 puanı ve en yüksek 127 bin 116 puanı gördükten sonra yüzde 2.14 düşüşle 122 bin 601 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.51 düşüşle yüzde 17.4 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.38 düşüşle yüzde 21 düzeyine geriledi.

Günün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.4622 lira ve en yüksek 5.6802 lirayı gördükten sonra, 5.67 - 5.68 lira aralığında,

euro en düşük 6.1350 lira ve en yüksek 6.3617 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1583 lira ve en yüksek 7.4111 lirayı gördükten sonra, 7.40 – 7.41 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA