Piyasalar – Bist100 Günü Yüzde 0.13 Artışla Tamamladı

– Güne yüzde 0.44 artışla 102 bin 899 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 101 bin 620 puanı ve en yüksek 103 bin 89 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.13 artışla 102 bin 584 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 1.39 düşüşle 134 bin 323 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.4 artışla yüzde 14.51'e yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.40 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerinde;

dolar en düşük 5.1943 lirayı ve en yüksek 5.2330 lirayı gördükten sonra 5.22– 5.23 lira aralığında,

euro en düşük 5.9230 lirayı ve en yüksek 5.9638 lirayı gördükten sonra 5.95 – 5.96 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.7316 lirayı ve en yüksek 6.7927 lirayı gördükten sonra 6.78 – 6.79 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul

Kaynak: DHA