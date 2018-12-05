Piyasalar – Bist100 Günü Yüzde 0.10 Artışla Tamamladı, Dolar 5.33 Lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne güne yüzde 0.89 düşüşle 93 bin 47 puandan başladıktan sonra yüzde 0.10 artışla 93 bin 970 puanda tamamladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.70 düşüşle 116 bin 960 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.86 ve yüzde 20.24 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerinde;

dolar en düşük 5.3094 lirayı ve en yüksek 5.4544 lirayı gördükten sonra 5.33 – 5.34 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0323 lirayı ve en yüksek 6.1816 lirayı gördükten sonra 6.05 – 6.06 lira aralığında ve

sterlin en düşük 6.7711 lirayı ve en yüksek 6.9220 lirayı gördükten sonra 6.79 – 6.80 lira aralığında işlem görüyor. - İstanbul