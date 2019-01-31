Piyasalar - Bist100 Güne Yüzde 1.24 Artışla 105 Bin Puan Düzeyinde Başladı

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 1.24 artışla 105 bin 478 puanda başladı. Endeks, Çarşamba gününü yüzde 0.09 artışla 104 bin 189 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 2.41 artışla 142 bin 297 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde yüzde 14.91 ve yüzde 18.28 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.2132 lirayı ve en yüksek 5.2422 lirayı gördükten sonra 5.22– 5.23 lira aralığında,

euro en düşük 5.9891 lirayı ve en yüksek 6.0364 lirayı gördükten sonra 6.02 – 6.03 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.8463 lirayı ve en yüksek 6.8872 lirayı gördükten sonra 6.87 – 6.88 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın "Piyasa bir istedi, FED iki verdi" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"FED yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde birkaç kademli artışa daha gidebileceği yönünde olan ibareyi kaldırarak, enflasyonun sakin seyrettiği ve global gelişmelerin göz önünde bulundurulacağını vurguladı. Bundan daha önemlisi ise bilanço daraltmasının

yavaşlatılabileceğinin vurgulanması piyasa dinamikleri ve riskli aktiflere yönelim açısından oldukça olumlu. FED'in beklentilerin de üzerinde gelen güvercin açıklamaları ve en azından bir süre faiz artırımlarının olmayacağını vurgulayarak bilanço daraltılması konusunda esnek bir politika izleyeceğini belirtmesi başta doların gücünü kaybetmesi ve global faizlerin üzerindeki yukarı yönlü baskıyı azaltması açısından

gelişmekte olan ülkeler ve bu arada Türkiye açısından oldukça iyi bir haber. Bununla beraber Cuma günü açıklanacak Amerikan istihdam verisi yakından izlenmeye devam edecek." - İstanbul

Kaynak: DHA